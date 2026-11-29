Když potřebuji navařit něco pořádného a ideálně tak, aby bylo i na druhý den, hodně často skončím u hovězího guláše z kližky. Je vydatný, nepotřebuje mouku ani škrob a hustotu si udělá sám, hlavně díky cibuli a pomalému dušení. Doma ho máme nejradši jen s chlebem a trochou červené cibule. Nic víc mu podle mě nechybí.
Na guláši je příjemné, že po člověku nechce žádné kouzlení. Spíš trochu času a klid u plotny. Základ stojí na
dobře opečené cibuli, větších kusech a na tom, aby se paprika, česnek i protlak dostaly do hrnce ve správnou chvíli. Když se základ neodflákne, omáčka během dušení sama hovězí kližky zhoustne a maso povolí přesně tak, jak má.
Můj tip je jednoduchý: Nechte si část na druhý den. Guláš po odležení často chutná líp než čerstvě dovařený. Recept na poctivý hovězí guláš z kližky bez zahuštění
Doba přípravy: zhruba 25 minut Doba dušení: asi 2 až 2,5 hodiny Počet porcí: 5 až 6 porcí Ingredience pro přípravu 1 kg hovězí kližky 800 g až 1 kg cibule 3 lžíce sádla 2 lžíce sladké mleté papriky 1/2 lžičky pálivé mleté papriky 1 lžička kmínu 1 lžíce rajčatového protlaku 3 až 4 stroužky česneku 2 ks červené kapie 1 lžička sušené majoránky sůl podle chuti pepř podle chuti 300 až 500 ml horké vody nebo vývaru na podlévání 1 menší kus červené cibule na podávání chléb k servírování Postup přípravy hovězího guláše z kližky
1.
Hovězí kližku očistěte a nakrájejte na větší kostky. U guláše se mi osvědčily spíš pořádnější kusy než malé kostičky, protože se při dlouhém dušení nerozpadnou dřív, než je hotovo.
Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Maso nakrájejte na větší kostky, aby se při dlouhém dušení nerozpadlo
2.
Cibuli oloupejte a nasekejte najemno. V širším hrnci nebo kastrolu rozpusťte sádlo a cibuli na něm opékejte pomalu. Tady se spěch nevyplácí. Počítejte zhruba s 20 až 25 minutami, než získá tmavší zlatohnědou barvu a začne vonět tak, jak má.
3. Do hotové cibule přidávejte po částech
maso. V menším hrnci ho raději opečte nadvakrát. Maso se má zatáhnout a trochu opéct, ne se hned začít dusit ve šťávě, kterou pustí.
4. Když je
kližka zatažená ze všech stran a začne pouštět šťávu, osolte ji, opepřete a přisypte kmín. Stačí krátce promíchat, aby se koření rozvonělo v horkém základu.
5. Ztlumte plamen, přidejte
sladkou papriku, pálivou papriku a rajčatový protlak. Hned vmíchejte také prolisovaný nebo utřený česnek. Pracujte rychle, paprika se nesmí připálit, jinak by guláši zbytečně zhořkla.
6. Základ podlijte částí
horké vody nebo vývaru, přibližně tak, aby bylo maso skoro ponořené. Hrnec přiklopte a na mírném ohni nechte guláš dusit asi 60 minut. Sem tam promíchejte, a když je potřeba, přilijte trochu tekutiny. Mezitím očistěte kapie
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7. Odstraňte semínka a nakrájejte je na proužky nebo menší kousky. Do guláše je dávám až zhruba v polovině vaření, protože pak v omáčce ještě zůstanou znát.
8. Po hodině dušení přidejte do hrnce
kapie a majoránku. Promíchejte, podle potřeby lehce podlijte a pokračujte v pomalém dušení dalších 1 až 1,5 hodiny, dokud maso úplně nezměkne.
9. Ke konci už s podléváním opatrně. Omáčka má
zhoustnout přirozeně cibulí a tím, že se část tekutiny odpaří. Pokud je pořád řidší, nechte hrnec chvíli odkrytý a guláš jen tiše probublávat.
10. Nakonec ochutnejte a upravte
sůl, pepř nebo přidejte malou špetku majoránky. Hotový guláš by měl být tmavší, s měkkým masem a omáčkou, která na lžíci drží, ale nepůsobí těžce.
11. Podávejte horký, ideálně s krajícem
čerstvého chleba a trochou najemno nakrájené červené cibule navrch. Zbytky dejte do lednice; guláš tam bez potíží vydrží 2 až 3 dny a druhý den bývá chuťově ještě vyrovnanější. Rady a tipy hospodyňky z domácí kuchyně Nejvíc trpělivosti věnujte cibuli. Když zůstane světlá, guláš nebude mít pořádnou barvu ani hlubší chuť. Kližku nekrájejte moc nadrobno. Větší kusy lépe ustojí dlouhé dušení a na talíři vypadají poctivěji. Červenou cibuli nevařte s gulášem, dejte ji až při servírování. Zůstane svěží, trochu štiplavá a omáčku příjemně probudí. Chcete-li guláš na talíři ještě trochu vylepšit, ukrojte chléb až těsně před podáváním a dejte ho na minutku na suchou pánev. Lehce opečený krajíc nasaje omáčku líp než úplně měkký čerstvý chléb a je to drobnost, která je při jídle dost poznat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková