Když mám před Vánoci lineckého a vanilkových rohlíčků už tak trochu po krk, vytahuju recept na šlehačkové cukroví. Stačí na něj pár obyčejných surovin, těsto je hotové bez dlouhého zdržování a líbí se mi, že z trouby vyjde křehké a měkké hned po upečení. Celý trik stojí na studené smetaně ke šlehání a na těstě bez cukru. Sladkost přijde až nakonec, při obalování.
Tohle cukroví není nijak okázalé.
Žádné krémy, žádné zdobení, žádná velká paráda. A přesto z talíře mizí rychleji, než by člověk čekal. Doma ho peču jako odlehčení mezi klasickými druhy, které se dělají skoro automaticky každý rok. Funguje tu jednoduchá věc: v těstě je tuk a smetana, takže výsledek nezatvrdne a nemusí se čekat týden, až se rozleží. Z praxe mám jednu drobnost. Těsto nedávám do lednice jen na chvilku. Nechávám ho odpočívat aspoň cukroví 2 hodiny, a když mi to čas dovolí, klidně do druhého dne. Pak se válí podstatně líp a člověk se u toho tolik nerozčiluje. Recept na křehké šlehačkové cukroví
Doba přípravy: přibližně 25 minut + odpočinutí těsta Odpočinek těsta: minimálně 2 hodiny, lepší je nechat ho přes noc Doba pečení: asi 10 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: zhruba 3 plechy cukroví Ingredience pro přípravu 450 g hladké mouky 250 g máslo 250 ml smetany ke šlehání 150 g moučkového cukru na obalování 2 balíčky vanilkového cukru na obalování Postup přípravy jednoduchého šlehačkového cukroví
1. Do větší mísy dejte
hladkou mouku, přidejte Heru nakrájenou na menší kousky a přilijte studenou smetanu ke šlehání. Nejdřív suroviny trochu spojte vařečkou, potom zapojte ruce a vypracujte hladké těsto.
2. Hotové
těsto zabalte do potravinové fólie, případně ho dejte do uzavíratelné nádoby. Uložte ho do lednice nejméně na 2 hodiny. Pokud ho tam necháte do druhého dne, ničemu to nevadí, spíš naopak. Troubu zapněte na 170 °C
3. Plech vyložte pečicím papírem a vedle si připravte trochu mouky na lehké podsypání válu.
4. Odpočinuté
těsto rozdělte na dvě části. Jednu nechte v lednici, s druhou pracujte. Vyválejte ji na plát silný asi 4 mm. U tohohle cukroví se příliš tenký plát nevyplácí, silnější kousky v troubě pěkně naskočí a zůstanou jemné.
5. Vykrajujte menší
tvary, třeba hvězdičky, kolečka nebo kytičky. Skládejte je na plech s menšími rozestupy. Těsto se nijak výrazně nerozteče, ale úplně natěsno bych ho nedávala.
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6. Plech vložte do rozehřáté trouby a pečte asi
10 minut. Nejlepší je hlídat okraje. Jak začnou jen lehce růžovět, cukroví vytahuju. U drobných tvarů to někdy vyjde o minutu dřív.
7. Během pečení prvního plechu smíchejte v misce
moučkový cukr a vanilkový cukr. Poměr si klidně upravte podle sebe. Já dávám víc moučkového cukru a vanilkového spíš méně, aby vůně nebyla moc pronikavá.
8. Ještě
teplé cukroví opatrně obalte v připravené cukrové směsi. V tuhle chvíli se cukr na povrchu chytá nejlépe. Potom nechte jednotlivé kousky úplně vychladnout, buď na mřížce, nebo přímo na plechu. Foto: Cooky.cz, Ještě teplé cukroví obalte v cukrové směsi.
9. Stejně zpracujte i zbytek
těsta. Vychladlé cukroví uložte do krabice vyložené ubrouskem nebo pečicím papírem. Jíst se dá hned, ale můžete ho samozřejmě schovat na svátky. Při dobrém uskladnění vydrží přibližně tři týdny. Ještě pár rad na závěr: šlehačkové cukroví Když se těsto při válení lepí, nesypte do něj hned další a další mouku. Lepší je vrátit ho na chvíli do lednice. Na obalování je ideální okamžik, kdy je cukroví ještě teplé, ale už nepálí do prstů. Cukr pak dobře drží a netvoří se vlhká místa. Menší vykrajovátka se tu osvědčí víc než velké tvary. Cukroví je akorát na jedno sousto a peče se rovnoměrněji. Pro jemnou změnu můžete do cukru na obalování přidat špetku skořice nebo lžíci jemně mletých ořechů. Když chci mít cukroví opravdu úhledné a bez zbytečných stop mouky, válím část těsta mezi dvěma archy pečicího papíru. Podsypávat pak skoro nemusím a vykrojené tvary vypadají čistěji.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková