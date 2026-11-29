V květnu 1995 vyšla z práce v Hradci Králové třiačtyřicetiletá vychovatelka Zdena Brzková, prošla kolem podniku Foma a domů už nedorazila. O tři měsíce později odjela z nedaleké Vysoké nad Labem jednadvacetiletá Miluše Straková, která měla pravou nohu v sádře, a přesto vyrazila Škodou 120 na kontrolu k lékaři. Do ordinace ale nikdy nedojela.
Večerní cesta kolem hradecké Fomy
Večer 4. května 1995 odcházela Brzková z odborného učiliště v Hradci Králové, kde pracovala jako vychovatelka. Po osmé hodině ji kolegyně naposledy viděly, když míjela podnik Foma nedaleko hlavního vlakového nádraží a mířila domů do hradecké městské části Plotiště nad Labem. Na sobě měla šedé kožené paleto se širokými rukávy, černou rovnou sukni ke kolenům a černé lodičky, v ruce nesla hnědou hranatou koženou kabelku se zlatým uchem.
Do Plotišť nad Labem to měla vzdušnou čarou necelé dva kilometry. Nejkratší cesta vedla přes nepřehlednou a odlehlou čtvrť severně od hlavního nádraží, kolem železničního seřaďovacího nádraží a skladových budov. Kdo si chtěl cestu zkrátit, musel přejít přes hlavní železniční tratě směrem na Jaroměř a Třebechovice pod Orebem a projít mezi přilehlými vlečkami. Úsek mezi kolejemi a sklady působí ponuře i dnes. Brzková domů nedošla a od toho večera ji nikdo neviděl. V roce 2025 se k případu ozvala její dcera a podle ní matku naposledy viděli na rohu Hronkovy ulice, ne u Fomy, jak se uvádělo dřív.
Odjezd se sádrou ve Škodě 120
Uplynuly sotva tři měsíce a Hradecko zasáhlo další zmizení bez jediné stopy. Ve středu 9. srpna 1995 kolem jedné hodiny odpoledne odjela ze svého domova ve Vysoké nad Labem jednadvacetiletá Miluše Straková. Obec leží v bezprostřední blízkosti Hradce Králové a Straková tehdy blízkým řekla jen to, že jede k lékaři na kontrolu.
Právě její odjezd vzbuzuje nejvíc otázek. Na pravé noze totiž měla sádru, přesto se vydala na cestu Škodou 120. Do ordinace už nedorazila a od té chvíle po ní nezůstala jediná zpráva. Policie při vyšetřování pracovala i s verzí, že se mladá žena mohla stát obětí únosu. Kolem případu se také objevila úvaha, že s nohou v sádře možná vůbec neřídila sama a ve škodovce jela jen jako spolujezdkyně. Řidič vozu by pak byl posledním člověkem, který ji viděl. Policie navíc nikdy nezveřejnila, zda se samotné auto někdy našlo.
Teorie o autu i jednom pachateli
Obě ženy zmizely během tří měsíců jen pár kilometrů od sebe, a proto se nabízí otázka, zda nejde o stejného pachatele. V roce 2025 tuto možnost připomněla i jedna z badatelských analýz, žádný důkaz, který by oba případy spojoval, ale neexistuje. Případ Brzkové budí také úvahu, že při náhodném přepadení u nádraží by útočník tělo na místě nechal, a ona proto musela nastoupit do nějakého auta a odjet pryč. Ani tato verze však nemá oporu v žádném zjištěném faktu a zůstává jen domněnkou.
Pátrání po letech bez výsledku
Na konci roku 2009 připomněl Hradecký deník šest dlouhodobě pohřešovaných na Hradecku, tři muže a tři ženy, a právě Brzková se Strakovou patřily k nejstarším případům v policejní kartotéce. Policejní mluvčí Marta Trávníčková tehdy uvedla, že za uplynulé dva roky policisté pátrali po sto pěti lidech a až na dvě výjimky se všechny případy podařilo objasnit. „První jmenovaná byla oficiálně prohlášena za mrtvou. Vypadá to, že se staly oběťmi vraha,“ řekl tehdy vyšetřovatel Josef Kolbaba.
V Královéhradeckém kraji policie každý rok pátrá po stovkách lidí a většinu z nich vypátrá. Hledaní bývají podezřelí z trestného činu nebo se vyhýbají nástupu do vězení, mezi pohřešované pak patří lidé, kteří odejdou dobrovolně, ztratí se nebo nechtějí s rodinou komunikovat. Největší skupinu tvoří chovanci výchovných ústavů, kteří se ale brzy najdou. Brzková byla úředně prohlášena za mrtvou, a přesto ji policie dál vedla mezi dlouhodobě pohřešovanými.
Kolbaba, který měl ještě před územní reorganizací a odchodem do důchodu na starost pátrání v celých východních Čechách, se k oběma případům později vrátil s opatrnějším pohledem. „Ani u jedné se není čeho chytnout. Mohou být po smrti, stejně jako mohou někde spokojeně žít,“ řekl. Upozornil také, že u lidí, kteří zmizeli v mladém věku, policie po letech ani neví, jak by vypadali, protože zestárli.
V červnu 2016 měla krajská policie v kartotéce přes dvacet dlouhodobě pohřešovaných a Jan Čižkovský z krajského policejního ředitelství v Hradci Králové tehdy uvedl, že k oběma případům z roku 1995 nemají žádné nové informace. Kdyby se nějaké nové poznatky objevily, policie by pátrání znovu otevřela. Dodnes ale nikdo neví, kam Brzková od nádraží došla, ani kdo možná seděl ve škodovce vedle Strakové. Od roku 1995 o žádné z nich nikdo nic neslyšel.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, hradecky.denik, pomniky.estranky, alef-investigation).