Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Velký německý prodejce aut krachuje. Auta nedodají, peníze nevrátí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obří dealerská síť s desítkami poboček skončila v insolvenci. Zákazníci s předplacenými auty dnes nevědí, na čem jsou.
Velký německý prodejce aut krachuje. Auta nedodají, peníze nevrátí

Velký německý prodejce aut krachuje. Auta nedodají, peníze nevrátí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 12:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Měsíc jedl každý den jedno kiwi. Pak se stalo něco, s čím nepočítali ani lékaři
Měsíc jedl každý den jedno kiwi. Pak se stalo něco, s čím nepočítali ani lékaři
Zelená rajčata nevyhazujte. Díky jednoduchému triku vám krásně dozrají doma
Zelená rajčata nevyhazujte. Díky jednoduchému triku vám krásně dozrají doma

Když přijdou chladné noci, zůstávají na keřích desítky tvrdých plodů. Existuje způsob, jak je zachránit.

Tyto staré československé sošky vypadají ošklivě. Sběratelé po nich ale šílí a platí 40 000/kus minimálně
Tyto staré československé sošky vypadají ošklivě. Sběratelé po nich ale šílí a platí 40 000/kus minimálně

Pamatujete si na leštěnou skříň v babiččině obýváku, kde za sklem stála barevná postavička z hlíny? Za ČSSR...

Velký kvíz na téma Hubnutí: metabolismus a kalorie. Řešíme to všichni
Velký kvíz na téma Hubnutí: metabolismus a kalorie. Řešíme to všichni

Víte, jak funguje vaše tělo, když se snažíte shodit přebytečná kila? Tento kvíz prověří vaše znalosti o...

V sobotu ve 20:00 se na Nova Cinema chystá filmová událost roku. Poběží velkolepý oscarový velkofilm, co zboural v roce 2023 světová kina
V sobotu ve 20:00 se na Nova Cinema chystá filmová událost roku. Poběží velkolepý oscarový velkofilm, co zboural v roce 2023 světová kina

Výbuch, který diváky ohromil, vznikl bez jediného počítačového efektu. Tříhodinové drama za 100 milionů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.