Velký německý prodejce aut krachuje. Auta nedodají, peníze nevrátí

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Představte si, že máte zaplacené nové auto. Peníze jsou pryč z účtu, smlouva podepsaná a vy se těšíte na převzetí. Pak přijde zpráva, že se to nejspíš nepodaří. Právě v takové situaci se teď ocitají tisíce zákazníků v Německu, kteří si vůz objednali přes rozsáhlou prodejní síť Autohaus König.
Hned na úvod je třeba upřesnit jednu věc: nejde o výrobce aut, tedy o žádnou automobilku. Jde o dealera, tedy článek řetězce, který vozy dostává k běžným řidičům. Právě tento mezičlánek se ale ukázal jako překvapivě zranitelný. Firma provozuje zhruba osmdesát dvě pobočky a zaměstnává přes dvanáct set lidí. Podala návrh na insolvenci a spustila tím lavinu otázek, na které zatím nikdo nemá jasnou odpověď.
Nejhůř jsou na tom ti, kdo prodejci poslali vysokou zálohu nebo rovnou celou kupní cenu, ale vůz si ještě fyzicky nepřevzali. Nikdo jim dnes nedokáže spolehlivě říct, zda klíčky někdy dostanou, nebo zda se k penězům vůbec ještě dostanou.
Situace je tím zrádnější, že na první pohled nic nenasvědčuje krizi. Prodejny i servisy běžně fungují a vedení firmy navenek tvrdí, že hledá cestu ven. Cílem je udržet provoz, zachránit pracovní místa a dohodnout se s partnery na kompromisu. Hladké dokončení rozpracovaných obchodů to však nezaručuje.
Proč banka drží papíry k autům, která už jsou zaplacená
Pro zákazníka je nákup jednoduchý: vybere si model značky, třeba Renault, Dacia nebo Fiat, podepíše smlouvu a pošle peníze. Za oponou ale většinou stojí partnerské banky. Prodejce si totiž vozy na sklad pořizuje na bankovní úvěr a finanční dům si jako pojistku nechává klíčové dokumenty, typicky technické průkazy.
Když se prodejce dostane do platební neschopnosti a dluhy bance nesplatí, papíry k vozu se nevydají. Vzniká tak absurdní situace: auto stojí na dvoře a člověk za něj zaplatil, jenže ho oficiálně nelze předat, protože právně visí v zástavě banky.
Zdrojem další nejistoty jsou zprávy z interních porad, na které upozornil německý deník Welt. Vedení tam podle nich zaznělo s varováním, že část objednaných vozidel firma nebude schopna dodat. Pro kupující to byla studená sprcha.
Rozsah problému ukazují i čísla. Do insolvence firma vstoupila se závazky přesahujícími 212 milionů eur. Přitom jde o tradiční rodinný podnik založený v Berlíně v roce 1966, který patřil mezi největší německé prodejce vozů Renault, Dacia a značek koncernu Stellantis.
Naděje ale zcela nezhasíná. O převzetí sítě prodejen a servisů projevili zájem velcí evropští prodejci aut, například AVAG Holding nebo Van Mossel. Ti by mohli zachránit alespoň část poboček a pracovních míst.
Co čeká ty, kterým auto nikdo nepředá
Pokud firma auto nedodá ani nevrátí zaplacené peníze, zbývá poškozenému jediná cesta: přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Kdo se někdy s úpadkem firmy setkal, ví, že plné odškodnění to přináší jen málokdy.
Běžní zákazníci jsou v insolvenci řazeni mezi nezajištěné věřitele. Na řadu přicházejí až dlouho po velkých bankách, státu či fondech. Znamená to měsíce, často i roky čekání a na konci obvykle jen zlomek původně zaplacené částky.
Případ je tak připomínkou, že ani zavedená značka s desítkami let historie v bohatém Německu není automatickou zárukou bezpečného obchodu. Je namístě se ptát, zda by kupující neměli před velkou zálohou pečlivěji zvažovat, komu své peníze svěřují.
Zdroje článku: handelsblatt.com, tn.nova.cz, novinky.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová