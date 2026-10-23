Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zelená rajčata nevyhazujte. Díky jednoduchému triku vám krásně dozrají doma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když přijdou chladné noci, zůstávají na keřích desítky tvrdých plodů. Existuje způsob, jak je zachránit.
Zelená rajčata nevyhazujte. Díky jednoduchému triku vám krásně dozrají doma

Zelená rajčata nevyhazujte. Díky jednoduchému triku vám krásně dozrají doma

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Tyto staré československé sošky vypadají ošklivě. Sběratelé po nich ale šílí a platí 40 000/kus minimálně
Tyto staré československé sošky vypadají ošklivě. Sběratelé po nich ale šílí a platí 40 000/kus minimálně
Velký kvíz na téma Hubnutí: metabolismus a kalorie. Řešíme to všichni
Velký kvíz na téma Hubnutí: metabolismus a kalorie. Řešíme to všichni

Víte, jak funguje vaše tělo, když se snažíte shodit přebytečná kila? Tento kvíz prověří vaše znalosti o...

V sobotu ve 20:00 se na Nova Cinema chystá filmová událost roku. Poběží velkolepý oscarový velkofilm, co zboural v roce 2023 světová kina
V sobotu ve 20:00 se na Nova Cinema chystá filmová událost roku. Poběží velkolepý oscarový velkofilm, co zboural v roce 2023 světová kina

Výbuch, který diváky ohromil, vznikl bez jediného počítačového efektu. Tříhodinové drama za 100 milionů...

Vypadá jako nejobyčejnější nábytek z dob socialismu, ale sběratelé vám za něj utrhnou ruce. Pod 20 000 Kč nechoďte
Vypadá jako nejobyčejnější nábytek z dob socialismu, ale sběratelé vám za něj utrhnou ruce. Pod 20 000 Kč nechoďte

Stála v obýváku u babičky, na chalupě i v paneláku ze 70. let. Pak putovala do garáže a na půdu. Dnes se o...

Češi vyhazují koše na prádlo. Nahrazují je něčím, co vypadá krásně a nezabírá místo
Češi vyhazují koše na prádlo. Nahrazují je něčím, co vypadá krásně a nezabírá místo

Volně stojící koš mizí z českých koupelen. Nahrazuje ho nenápadná alternativa, která šetří centimetry.

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.