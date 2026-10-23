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Tyto staré československé sošky vypadají ošklivě. Sběratelé po nich ale šílí a platí 40 000/kus minimálně

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Pamatujete si na leštěnou skříň v babiččině obýváku, kde za sklem stála barevná postavička z hlíny? Za ČSSR ji měl doma skoro každý, dnes o ni sběratelé bojují a za ty nejvzácnější kusy nabízejí desítky tisíc korun. Poznáte, co vám stojí v obývací stěně?
Tyto staré československé sošky vypadají ošklivě. Sběratelé po nich ale šílí a platí 40 000/kus minimálně

Tyto staré československé sošky vypadají ošklivě. Sběratelé po nich ale šílí a platí 40 000/kus minimálně

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:30

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