Tyto staré československé sošky vypadají ošklivě. Sběratelé po nich ale šílí a platí 40 000/kus minimálně

Obsah článku
Kdo by si nepamatoval ten pohled? Neděle u babičky, vůně vývaru z kuchyně, tikání nástěnných hodin a ve vitríně za sklem malá barevná postavička s rozesmátou tváří. Vinař, muzikant nebo pohádkový zbojník v pečlivě malovaném kroji. Nikdo tehdy nepřemýšlel, kolik taková věc stojí. Byla prostě součástí domova, stejně jako háčkovaný ubrus a kredenc. Dnes se z těchto figurek stávají předměty, o které sběratelé soupeří na aukcích, a možná ji máte dodnes na chalupě, aniž byste tušili, jaký příběh ukrývá.
Mistr z Modry, který uměl vdechnout život hlíně
Za těmito figurkami stojí slovenský keramik Ignác Bizmayer (1922–2019), rodák z Košolné, který většinu života prožil v Modre. Právě tam navázal na staletou tradici habánské fajánse a modranské majoliky a vtiskl jí podobu, která okouzlila celé generace. Jeho barevně glazované postavy lidových řemeslníků, vinohradníků a muzikantů vypadají, jako by se každou chvíli rozesmály nebo rozezpívaly. Za svou práci získal řadu ocenění včetně Pribinova kříže a titul národního umělce.
Tehdy stála taková figurka pár korun československých a bývala oblíbeným svatebním nebo narozeninovým dárkem. Dnes pro sběratele představuje kus lidového umění, v němž je cítit ruční práce, hřejivý humor a láska k tradici. Pro znalce lidové keramiky je to svatý grál mezi dárky z obývacích stěn.
Jak poznat originál: detektivní práce s lupou
První pomůckou je spodní strana. Autorské kusy nesou obvykle monogram IB nebo plné označení autora. Důležitá je ale i mimika postavy, propracovanost kroje, kvalita a hloubka glazury a samozřejmě rozměr. Menší užitková keramika, svícny a drobnosti vznikaly v dílně ve větších sériích. Rozměrné figurální kompozice a galerijní plastiky bývají vzácnější a právě ty sběratele zajímají nejvíc.
Jak uvádějí kurátoři výtvarného umění ze Slovenského národního muzea, „Ignác Bizmayer byl vrcholem slovenské figurální keramiky 20. století. Sběratelský zájem o jeho autorské originály je stabilní, ale vysokých částek dosahují výhradně velká autorská díla a unikátní galerijní plastiky, nikoli veškerá produkce spojená s jeho jménem.“ Znamená to, že pátrání po pokladu má smysl, jen je třeba vědět, co držíte v ruce.
Kolik to dnes stojí: mýtus versus realita
Na internetu koluje tvrzení, že jakákoli soška s podpisem Bizmayer má hodnotu minimálně 40 000 korun. Realita na aukčních portálech jako Aukro, Soga či Livebid je střízlivější, ale pořád potěšující. Běžné figurky a dekorativní talíře o velikosti zhruba 15 až 20 centimetrů se prodávají zhruba za 1 000 až 10 000 korun. Pokud ale na polici stojí výjimečný rozměrný originál, třeba plastika Panny Marie s dítětem nebo sousoší Trojice dětí, mohou ceny vyskočit na 40 000 až 60 000 korun.
Jeden ze sběratelů lidové majoliky to v diskusi na aukčním portálu shrnul takto: „Bizmayerovy figurky z Modry mají úžasné kouzlo a poctivé řemeslo, ale tvrzení, že obyčejná soška ze sekretáře má hodnotu 40 tisíc, je nesmysl. Záleží na rozměru, stavu glazury a na tom, jestli jde o unikát, nebo běžnější produkci dílny.“
Než tedy figurku nabídnete zájemcům, opatrně ji otřete jemným hadříkem, zkontrolujte glazuru a prohlédněte spodní stranu. Pokud najdete monogram IB a jde o větší kus, poraďte se s odborníky z aukčního domu. Možná právě na vás čeká zapomenutý skvost z babiččiny vitríny. A i kdyby ne, pořád máte doma kousek dětství, který se nedá vyčíslit penězi. Stojí taková postavička i u vás?
Zdroje článku: sk.wikipedia.org, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová