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O mém vztahu k přírodě

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Dennívýzva
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V blízkosti přírody žiji odmalička. Okno našeho dětského pokojíčku vyplňoval obraz jabloně, to bylo první, co jsem vždy po probuzení uviděla. Na jaře bílé květy, v létě mladá jablka, na podzim plno žlutých jablek ve větvích, už téměř holých. V zimě na nich sedávali ptáci.
O mém vztahu k přírodě

O mém vztahu k přírodě

Zdroj: DSCF6053.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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