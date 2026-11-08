O mém vztahu k přírodě

A pak vyběhnout ven, na zahradu. Založil ji můj děda, v péči o ni pokračoval můj otec. Nejen stromy, užitkové a okrasné rostlinstvo, ale také nejrůznější zvířectvo jsme měli. My, děti, jsme pomáhaly. Se sestrou jsme v létě hlídaly včely, když se rojily, pásly ovce a jiné samostatné úkoly jsme dostávaly. U všeho byli i naši kamarádi, společně jsme prožívali všechno jako hru a dobrodružství.
V dětství se vypěstoval můj vztah k přírodě, rodiče mě naučili lásce k ní. Dodnes mám knížky s poezií pro děti, učí vnímat krásu přírody.
Měli jsme výborné učitele, zvláště vzpomínám na paní učitelku z prvních ročníků. Nejen doma, ale i na školní zahradě jsme pracovali, pěstovali. Podnikala s námi poznávací výpravy do okolí, chránili jsme přírodu. A což teprve pravidelné letní tábory, tři týdny strávené v lesích na břehu Otavy.
I dnes mám okno vedoucí do zahrádky. Je vyplněné žlutou barvou listí stromů, keřů i rostlin při zemi. Barvy za oknem se s roční dobou mění. V létě je zahrádka plná zeleně a barevných květin. Před oknem kvetou od června až do prvních mrazíků červené růže.
Jednou, když přijel vnouček v prosinci, sotva vstoupil za vrátka, zůstal koukat se slovy:,,Babi, kam jste dali zahrádku?“
Na chatě mám také svá okénka. Když byla vnoučata malá, brzy ráno jsme, zabalení do deky, pozorovali u okna srnky na pastvě. I večer byly krásně vidět proti světlému obzoru, jak postupovaly loukou.
Večer, když se slunce ztrácí za kopec, dlouho nám svítí do okna. Tam čtu a pak už jen koukám do louky, než se úplně setmí.
V zimě pozorujeme ptáky. Přilétají ke krmítku na snídani, pak zase k večeři, veverka jim slunečnice občas vybere.
Zase mám vzpomínku na vnuka. Jeli jsme s ním do hor někdy na jaře, louky na sluníčku osychaly, při okrajích kvetly jívy. Sníh se bělal jen v dálce na nejvyšších vrcholcích. Zeptal se mě: ,,A babi, bude tam ještě to iglú, co jsme postavili?“
Příroda je moje každodenní součást života. S obdivem vnímám její krásu, s pokorou její moudrost, pracovitost, klid a řád.
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