Cottage-vajíčková pomazánka je lehká a blesková svačina plná bílkovin

Pomazánky patří k těm věcem, které má člověk rád, jenže vybrat si mezi nimi nebývá jednoduché. Některé jsou syté a těžší, jiné naopak lehké a klidně se hodí i k večeři. Cottage-vajíčková pomazánka je právě z té druhé kategorie. Sedne na čerstvý chléb, na chlebíčky, prostě všude tam, kde má být jídlo rychlé, syté a přitom trochu svěží. Oproti klasickým vajíčkovým pomazánkám ji drží při zemi cottage sýr. Zjemní ji, ale nenechá z ní těžkou majonézovou směs.
Připravit ji jde doma
opravdu rychle, bez větších komplikací a bez toho, aby člověk musel cokoli složitě plánovat dopředu. Někdy do ní dávám jen hořčici a pepř, jindy přidám i lžičku , když má být výsledek majonézy vydatnější, třeba na pro návštěvu. Funguje i to, co se objevuje v různých domácích verzích: někdo cottage rozmixuje úplně do hladka, jiný ho nechá hrubší. Já končím někde mezi. Aby v pomazánce zůstal i kousek jednohubky struktury, ne jen jednolitá hmota.
Můj tip: po nakrájení lehce vymačkejte. Pomazánka pak nebude zbytečně řídnout a i druhý den drží na pečivu stejně dobře. Kyselou okurku Cottage a vejce v této skvělé pomazánce
Cottage sýr je pro vajíčkovou pomazánku praktický základ. Vedle samotné majonézy nebo pomazánkového másla přidá jemnost, ale pořád si drží lehčí charakter. V některých receptech se objeví i sušená cibule, sušený česnek, pažitka nebo paprika. Je z toho vidět, jak snadno se tahle klasika dá upravit podle toho, co je zrovna ve spíži. Recept na rychlou cottage-vajíčkovou pomazánku
Doba přípravy: 20 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 1 vanička cottage sýru, zhruba 180–200 g 4 vejce 1 ks menší kyselé okurky 2 ks jarní cibulky 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžíce majonézy, nemusí být 1 špetka soli 1 špetka mletého pepře Postup přípravy pomazánky ze sýru cottage a vajíček
1. Nejdřív uvařte
vejce natvrdo. Vložte je do vroucí vody a vařte je 9–10 minut. Pak je zchlaďte pod studenou vodou a oloupejte.
2.
Cottage sýr dejte do misky. Jestli chcete jemnější konzistenci, krátce ho projeďte tyčovým mixérem. Kdo má radši hrubší pomazánku, vystačí si s vidličkou.
3. Oloupaná
vejce nastrouhejte nahrubo nebo je nasekejte najemno. Přidejte je do misky k cottage sýru.
4.
Kyselou okurku nakrájejte na drobné kostičky. Když pustí hodně nálevu, lehce ji vymačkejte. Pomazánka si pak lépe drží tvar a neodtéká z pečiva.
5.
Jarní cibulku nakrájejte nadrobno, klidně i se zelenou částí. Do směsi přidá svěžest a lehce ostřejší chuť, ale vejce nepřebije.
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6. Do misky přidejte
plnotučnou hořčici, případně i majonézu, pokud chcete krémovější verzi. Osolte, opepřete a vše dobře promíchejte.
7. Pomazánku ochutnejte a podle potřeby dolaďte. Někdy stačí špetka pepře, jindy pár koleček jarní cibulky. Když je směs moc hustá, pomůže lžička cottage nebo trochu jogurtu, ale s tím opatrně.
8. Hotovou
cottage-vajíčkovou pomazánku nechte aspoň 10 minut odležet v lednici. Podávejte ji s čerstvým chlebem, rohlíky nebo na malých topinkách. V uzavřené krabičce vydrží v lednici do druhého dne. Foto: FASTILY (TALK), Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, Cottage sýr Rady na závěr k cottage-vajíčkové pomazánce Na chlebíčky ji dělám o něco jemnější a přidávám lžičku majonézy navíc. Když chci výraznější chuť, přisypu trochu pažitky nebo špetku sušeného česneku. Lehčí verze jde úplně bez majonézy, cottage sýr ji spojí sám velmi dobře. Pomazánka chutná nejlépe dobře vychlazená, hlavně v létě. Pokud víte, že budete pomazánku mazat na pečivo až později, nechte si část jarní cibulky stranou a vmíchejte ji až těsně před podáváním. Zůstane svěžejší a hezky křupne.
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