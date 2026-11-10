Stačí výpadek proudu a z kamen s výměníkem může být vážný problém. Ochranu mnoho lidí podceňuje

Výpadek elektrického proudu při plně roztopených kamnech s výměníkem představuje vážné riziko přehřátí soustavy. Běžná kancelářská záložka oběhové čerpadlo spálí, protože potřebuje záložní zdroj s čistou sinusoidou a externím akumulátorem.
Provoz krbových kamen nebo kotle na tuhá paliva s teplovodním výměníkem vyžaduje nepřetržitý odběr vznikajícího tepla. Jakmile přestane fungovat distribuční síť, oběhové čerpadlo zhasne a voda ve výměníku začne během několika minut vřít. Podle podrobného rozboru na
portálu TZB info o zabezpečení teplovodních výměníků vede náhlé zastavení cirkulace k prudkému nárůstu tlaku, vyvaření vody a v krajním případě k mechanickému roztržení pláště tělesa.
Zatímco moderní plynové kotle se při ztrátě napájení okamžitě odstaví uzavřením plynového ventilu, kamna plná rozžhaveného dřeva mají obrovskou tepelnou setrvačnost. Oheň nelze vypnout stiskem tlačítka a přikládací komora sálá plným výkonem ještě desítky minut. Pokud v tomto okamžiku selže odvod tepla do otopné soustavy, vzniká v interiéru havarijní stav ohrožující nejen samotná kamna, ale celou stavbu.
Co se stane ve výměníku při nečekaném vypnutí cirkulace
Teplovodní výměník obsahuje relativně malý objem vody v poměru k tepelnému výkonu ohniště. Běžný výkon výměníku se pohybuje mezi šesti až čtrnácti kilowatty, přičemž vodní objem pláště činí pouhých patnáct až třicet litrů. Když oběhové čerpadlo ztratí napájení, stojící voda se během několika desítek sekund ohřeje na bod varu.
Při přeměně vody v páru dochází k dramatickému nárůstu objemu. Jeden litr kapalné vody se promění přibližně v tisíc šest set litrů páry. Tento expanzní ráz způsobuje prudké vystřelení tlaku v celé soustavě. Zde hraje klíčovou roli
správné natlakování membránové expanzní nádoby a funkční pojistný ventil, který musí přetlak odpustit. Pojistný ventil sice zabrání destrukci pláště, ale odpouštěná vařící voda a pára vytvoří v kotelně nebo obývacím pokoji extrémně nebezpečné prostředí plné horké páry.
Navíc po odpuštění vody zůstane výměník nasucho. Ocelové nebo litinové stěny vystavené plamenům bez chladicího média dosahují teplot přes šest set stupňů Celsia. Pokud by v této fázi někdo zpanikařil a dopustil do rozpáleného výměníku studenou vodu z řadu, dojde k teplotnímu šoku a okamžitému roztržení svárů nebo popraskání litiny.
Srovnání nákladů na vytápění. Tepelné čerpadlo má levnější provoz, plynový kotel nižší pořizovací cenu Proč levná počítačová záložka čerpadlo zničí
Řada majitelů krbových kamen se domnívá, že problém snadno vyřeší starším záložním zdrojem vyřazeným z kanceláře. Běžné kancelářské zdroje nepřerušitelného napájení jsou konstruovány pro napájení spínaných zdrojů počítačů a monitorů. Tyto přístroje zpracovávají vstupní proud usměrněním, takže jim nevadí hrubý schodovitý tvar křivky napětí, kterému se říká modifikovaná sinusoida nebo aproximovaný obdélník.
Oběhové čerpadlo otopného systému však představuje induktivní zátěž s asynchronním nebo moderním synchronním motorem s permanentním magnetem. Jakmile do motoru pustíte hranatý obdélníkový průběh napětí místo hladké křivky, magnetické pole rotoru začne trpět parazitními harmonickými frekvencemi. Motor začne silně bzučet, drnčet a vibrovat, přičemž se jeho vinutí enormně zahřívá.
V technické a
odborné analýze záložních zdrojů pro otopné soustavy odborníci opakovaně upozorňují, že modifikovaný sinus způsobí pokles točivého momentu čerpadla až o padesát procent. Čerpadlo se často vůbec nerozběhne a zůstane viset v zablokovaném stavu, kdy vinutím protéká zkratový proud. Během několika minut dojde k roztavení izolace lakovaných vodičů motoru a definitivnímu spálení čerpadla. Počítačová záložka tak nejenže kotel neochrání, ale ještě vyřadí z provozu klíčový prvek chlazení. Moderni elektronicky rizena obehova cerpadla vyzaduji k provozu napeti s cistou sinusoidou Foto Gemma CC BY SA 4.0 Jak funguje správný záložní zdroj s čistou sinusoidou
Specializovaný záložní zdroj pro oběhová čerpadla a automatické kotle funguje na zcela odlišném principu. Využívá kvalitní toroidní transformátor a precizní elektronický měnič napětí, který generuje naprosto hladkou křivku střídavého proudu shodnou s distribuční sítí. Při napájení z takového měniče běží motor čerpadla naprosto tiše, nezahřívá se a jeho elektronická regulace pracuje bez jakýchkoli chybových hlášení.
Kvalitní záložní systém pro otopné soustavy navíc disponuje automatickým přepínacím relé. Za běžného stavu přístroj pouze filtruje síťové napětí a udržuje připojenou baterii v plně nabitém stavu. Při výpadku proudu přepne na bateriový provoz během pouhých deseti milisekund. Pro čerpadlo i regulaci je tento přechod zcela nepostřehnutelný a cirkulace vody pokračuje plynule dál.
Jakmile se dodávka elektřiny obnoví, zdroj se automaticky přepne zpět na síť a spustí inteligentní vícestupňové nabíjení akumulátoru. Majitel kamen se tak nemusí o nic starat ani v případě, kdy výpadek nastane uprostřed noci nebo v době, kdy není nikdo doma.
Kapacita akumulátoru a výpočet doby zálohování
Druhým zásadním rozdílem mezi kancelářskou záložkou a kotlovým zdrojem je konstrukce baterie. Kancelářské zdroje mají uvnitř malý olověný akumulátor o kapacitě sedm až devět ampérhodin, který zvládne napájet počítač sotva deset minut pro bezpečné uložení dat. Krbová kamna však potřebují fungovat minimálně tři až šest hodin, než palivo v topeništi bezpečně dohoří a teplota klesne na bezpečnou mez.
Proto kotlové zdroje pracují s externími trakčními akumulátory o kapacitě od čtyřiceti do sta ampérhodin. Pro správný výpočet potřebné kapacity stačí znát elektrický příkon zařízení. Moderní úsporná elektronická čerpadla spotřebují v průměru patnáct až dvacet pět wattů. Starší třístupňová čerpadla mívají spotřebu kolem padesáti až sedmdesáti wattů.
Pokud máme úsporné čerpadlo s příkonem dvacet wattů a záložní zdroj s vlastní spotřebou zhruba deset wattů, celkový odběr ze dvanáctivoltové baterie činí přibližně dva a půl ampéru. Při použití trakčního akumulátoru o kapacitě šedesát ampérhodin a uvažovaném bezpečném vybití na sedmdesát procent kapacity získáme více než patnáct hodin nepřetržitého provozu, což s obrovskou rezervou pokryje i dlouhý zimní výpadek.
Spolehlivy zalozni zdroj udrzi obehove cerpadlo v chodu i pri nekolikahodinovem vypadku elektriny Foto Work With Sounds CC BY SA 4.0 Proč pro kotel nikdy nepoužívat autobaterii
Častou chybou kutilů bývá připojení vyřazené nebo levné startovací autobaterie. Startovací baterie v automobilech je navržena pro dodání obrovského proudu po dobu několika sekund při startování motoru, po čemž ji alternátor ihned dobije. Konstrukce jejích elektrod z tenkých olověných mřížek nesnáší hluboké vybíjení. Pokud startovací baterii několikrát hloubkově vybijete pomalým odběrem oběhového čerpadla, dojde k sulfataci desek a ztrátě kapacity během několika měsíců.
Druhým bezpečnostním rizikem je odpařování elektrolytu. Klasická zaplavená autobaterie při nabíjení uvolňuje do prostoru výbušný vodík a agresivní kyselé výpary. Do obytných místností nebo technických místností patří výhradně hermeticky uzavřené trakční baterie typu AGM nebo gelové akumulátory. Tyto baterie jsou zcela bezúdržbové, plynotěsné, odolné vůči cyklickému hlubokému vybíjení a jejich životnost při správném zacházení dosahuje osmi až deseti let.
Srovnání nákladů na vytápění. Tepelné čerpadlo má levnější provoz, plynový kotel nižší pořizovací cenu Přehled technických řešení ochrany proti přehřátí
Zabezpečení teplovodní otopné soustavy před nebezpečným přetlakem a přehřátím lze řešit několika způsoby nebo jejich vzájemnou kombinací. Každá varianta má své výhody i technické limity, které shrnuje následující tabulka.
Typ záložního řešení Tvar výstupního napětí Doba zálohování Pořizovací náklady Výhody a hlavní úskalí Kancelářská počítačová UPS Modifikovaný obdélník 10 až 20 minut 1 500 až 3 000 Kč Čerpadlo bzučí přehřívá se a hrozí jeho zničení Trakční kotlová UPS s čistým sinusem Čistá sinusoida 4 až 12 hodin dle baterie 6 000 až 14 000 Kč Bezpečný a tichý chod plně automatický náběh Benzínová elektrocentrála s invertorem Čistá sinusoida Neomezeně při doplňování paliva 8 000 až 25 000 Kč Vyžaduje manuální start hlučný provoz a odvod spalin Pasivní dochlazovací smyčka Bez elektřiny Po dobu toku studené vody 4 000 až 8 000 Kč Funguje nezávisle na proudu ale neřeší oběh do radiátorů Povinné bezpečnostní prvky podle technických předpisů
Samotný záložní zdroj elektřiny představuje vynikající ochranu pro udržení vytápění domu, avšak legislativa vyžaduje i nezávislé mechanické pojistky. Závazné požadavky na instalaci popisují bezpečnostní
zabezpečovací zařízení podle technické normy ČSN 06 0830 pro ústřední vytápění a ohřev vody.
Mezi základní mechanické prvky patří dochlazovací smyčka s termostatickým ventilem. Jedná se o měděný trubkový had zabudovaný přímo ve vodním plášti kamen. Při dosažení teploty devadesát pět stupňů Celsia termostatický ventil otevře přívod studené vody z vodovodního řadu. Studená voda proteče smyčkou, odebere přebytečné teplo a bez kontaktu s otopnou vodou odteče do kanalizace. Tento systém je plně autonomní a funguje i bez elektrického proudu, avšak pouze za předpokladu, že je dům napojen na gravitační vodovodní řad a nikoli na domácí vodárnu s elektrickým čerpadlem.
Důležitou roli hrají také bezpečnostní odstupy a požární normy. V oficiálních
doporučeních Hasičského záchranného sboru České republiky pro topnou sezónu hasiči pravidelně varují před zanedbáním revizí kouřovodů a neodbornými zásahy do topidel. Pravidla stanoví také platná legislativa v ministerské vyhlášce o technických podmínkách požární ochrany staveb číslo 23 z roku 2008 Sbírky zákonů. Zásadní je také bezpečná instalace krbových kamen a dodržení odstupů od hořlavých materiálů na podlaze i v okolí kouřovodu. Jak správně zapojit a otestovat kotlovou záložku
Záložní zdroj s čistou sinusoidou se zapojuje velmi jednoduše. Přístroj se umístí na suché a větrané místo v blízkosti otopné soustavy, mimo dosah sálavého tepla z kamen. K výstupním svorkám zdroje se pomocí silných měděných kabelů s dostatečným průřezem připojí trakční AGM akumulátor. Dbejte na přísné dodržení polarity, protože přehození kladného a záporného pólu může zničit vstupní pojistky nebo elektroniku měniče.
Vidlice napájecího kabelu oběhového čerpadla se zasune do chráněné zásuvky na zadním panelu záložního zdroje. Samotný záložní zdroj se následně zapojí do běžné domovní zásuvky dvě stě třicet voltů. Po zapnutí hlavního vypínače zdroj otestuje stav sítě i baterie a přejde do pohotovostního režimu.
Před začátkem topné sezóny je nezbytné provést zkušební test. Za plného provozu čerpadla jednoduše vytáhněte vidlici záložního zdroje ze zdi. Čerpadlo musí bez zaváhání pokračovat v tichém chodu. Poslechněte si chod motoru, který nesmí vydávat žádné bzučivé tóny. Nechte systém běžet z baterie alespoň třicet minut a zkontrolujte, zda napětí akumulátoru neklesá příliš strmě. Po opětovném zasunutí do sítě ověřte, že se spustil nabíjecí cyklus. Touto jednoduchou prověrkou získáte jistotu, že vás zimní vánice ani výpadek sítě nepřipraví o teplo a bezpečí domova.
Zdroje fotografií Krbova kamna s teplovodnim vymenikem a rozvodem vody: Krbova kamna s teplovodnim vymenikem. Zdroj Wikimedia Commons autor RBinstead licence CC BY SA 4.0 Obehove cerpadlo otopne soustavy s regulaci otacek: Obehove cerpadlo ustredniho topeni. Zdroj Wikimedia Commons autor Gemma licence CC BY SA 4.0 Zalozni zdroj neprerusitelneho napajeni pro citlive spotrebice: Zalozni zdroj neprerusitelneho napajeni. Zdroj Wikimedia Commons autor Work With Sounds licence CC BY SA 4.0