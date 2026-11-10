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Stačí výpadek proudu a z kamen s výměníkem může být vážný problém. Ochranu mnoho lidí podceňuje

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Výpadek elektrického proudu při plně roztopených kamnech s výměníkem představuje vážné riziko přehřátí soustavy. Běžná kancelářská záložka oběhové čerpadlo spálí, protože potřebuje záložní zdroj s čistou sinusoidou a externím akumulátorem.
Pohled na krbova kamna napojena na teplovodni vymenik a otopnou soustavu

Pohled na krbova kamna napojena na teplovodni vymenik a otopnou soustavu

Zdroj: Krbova kamna s teplovodnim vymenikem. Zdroj Wikimedia Commons autor RBinstead licence CC BY SA 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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