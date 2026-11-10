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Tipy, jak využít spadané listí: Na kompost, na listovku, jako izolaci před zimou

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Dennívýzva
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Podzimní zahrada bez nádherně barevného listí žádnou pořádnou podzimní zahradou není. Zemský ráj to na pohled, avšak co do fušky je to píseň zcela jiná. Jenže pozor. Tři kolečka na kompost nejsou jedinou možností.
shrabané listí

shrabané listí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 10.11.2026 14:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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