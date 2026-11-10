Ján Zákopčaník kvůli sporu s Českou sodou riskoval kariéru. Po odchodu z televize se vydal jinou cestou

Ján Zákopčaník byl pro mnoho diváků spojený s klidem, slušností a zvláštním druhem televizního nadhledu. Jenže známost z obrazovky měla i méně příjemnou stránku.
Ján Zákopčaník patřil k nejvýraznějším tvářím České televize. Jeho klidný hlas, osobitý projev a především přání „Slunce v duši“ si diváci zamilovali. Za televizní pohodou se ale skrýval muž, který si nenechal všechno líbit a některé žerty kolegů nesl velmi těžce. Na In-Lifestyle jsme se podívali na jeho cestu k televizní slávě, neobvyklou odvetu v přímém přenosu i na to, proč nakonec z obrazovek zmizel.
Z leteckého meteorologa se stala televizní hvězda
Zákopčaník se k meteorologii dostal přes zájem o přírodní vědy. Vystudoval meteorologii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a před televizní kariérou pracoval jako letecký meteorolog na pražském letišti. Právě odborníka z praxe oslovila v roce 1994 Česká televize. Z původně nenápadného příchodu do televizního studia se postupně stala kariéra, která mu přinesla velkou popularitu. Zákopčaník se dokonce stal pětinásobným vítězem ankety Rosnička roku.
Jeho poznávacím znamením se stala závěrečná věta „Slunce v duši“. Nešlo přitom jen o naučenou televizní frázi. Zákopčaník ji používal jako osobní pozdrav a diváci si ji s ním pevně spojili. Jenže jeho oblíbená věta mu časem začala komplikovat život. V roce 2001 musel dle informací webu iDnes.cz na pokyn vedení ČT s pozdravem přestat, stejný název totiž nesl bylinný likér, který začala propagovat jedna z likérek. Protože Zákopčaník svolil s využitím svého pozdravu v reklamní kampani, televize se obávala, že by jeho další používání ve vysílání mohlo působit jako skrytá reklama.
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Česká soda ho ponížila. Čtvrtníčkovi vrátil úder před celým národem
Velmi těžce nesl také legraci, kterou si z něj udělali tvůrci satirického pořadu Česká soda. V roce 1998 se v něm objevil v parodii na televizní předpověď počasí. Autoři Petr Čtvrtníček, Milan Šteindler a David Vávra v pořadu zveřejnili satirickou reportáž v tomto znění: „V budově televize byl zatčen redaktor počasí Ján Zákopčaník pro opakovaný sexuální styk se zvířaty.“ Hlavu Zákopčaníka pak přidali také k nahému tělu a skandál byl na světě. „Lidé na ulici se mě ptají, jak je možné, že jsem něco takového mohl udělat a kolik mně za to zaplatili. Někteří vůbec nepochopili, že šlo o montáž. Znemožnili mě před mými vlastními dětmi. Jak jim to mám vysvětlit?“ stěžoval si tehdy deníku Blesk.
Meteorolog se ale rozhodl, že si to nenechá líbit. Místo právních tahanic zvolil vlastní způsob odvety, a to přímo před televizními diváky. Během živého vysílání předpovědi počasí se za ním objevila fotografie tří prasat. Zákopčaník zachoval vážnou tvář a oznámil, že jde o pány Čtvrtníčka, Šteindlera a Vávru, kteří ho hluboce urazili. Jeho nečekaný výstup vedení televize nepotěšil. Moderátor dostal finanční pokutu a několikadenní zákaz vystupování, ale i sám Petr Čtvrtníček ocenil jeho gesto jako odvážné.
Po odchodu z televize se vrátil k meteorologii
Vztahy s vedením ČT se postupně zhoršovaly a v březnu 2005 Zákopčaník oznámil odchod. Neshody se týkaly mimo jiné jeho dalšího pracovního zařazení. Vadilo mu rozšíření povinností v pořadu Dobré ráno, které mu nevyhovovalo ani ze zdravotních důvodů. Podle iDnes tehdy přiznal, že rozhodování nebylo jednoduché, protože jeho televizní plat představoval jediný příjem pětičlenné rodiny. Po odchodu se ocitl bez práce a musel se přihlásit na úřadu práce. Nějakou dobu předpovídal počasí na Rádiu Blaník a vydával kalendáře s pranostikami. Nakonec se ale vrátil k profesi, kterou vystudoval.
V roce 2007 znovu nastoupil k letecké meteorologii a pracoval pro Český hydrometeorologický ústav. Do televizního prostředí už se nevrátil, přestože mu podle jeho vlastních slov chyběla tvůrčí práce. V soukromí měl manželku Jitku a tři děti, dceru Anežku a syny Jonáše a Marka. Ján Zákopčaník zemřel 22. června 2022 ve věku 63 let. Rodina oznámila jeho úmrtí prostřednictvím parte a respektovala také jeho přání rozloučit se v tichosti, bez smutečního obřadu. Zůstala po něm vzpomínka na meteorologa, který dokázal z obyčejné předpovědi počasí udělat televizní zážitek a jehož pozdrav si lidé pamatují dodnes.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Pro dobrotu na žebrotu: Ján Zákopčaník přišel o slunce v duši kvůli souhlasu likérce. Čtvrtníčkovi se však pomstil byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.