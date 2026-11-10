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Ján Zákopčaník kvůli sporu s Českou sodou riskoval kariéru. Po odchodu z televize se vydal jinou cestou

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Ján Zákopčaník byl pro mnoho diváků spojený s klidem, slušností a zvláštním druhem televizního nadhledu. Jenže známost z obrazovky měla i méně příjemnou stránku.
Fotografie Jána Zákopčaníka

Fotografie Jána Zákopčaníka

Zdroj: Foto: Dr Petr Dvorak / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Ján Zákopčaník v roce 2014
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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