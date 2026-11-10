Veterán UFC schytal první KO v kariéře od jednorukého bijce. Peacock ho zasypával kopy a lokty a nedal mu šanci

Ring v Masonic Temple v Detroitu neměl mříže a hlavně neměl zem, na kterou se dá uhnout. Cody Stamann, americký bojovník bantamové váhy s 15 starty v UFC, tedy v nejprestižnější organizaci smíšených bojových umění, se v něm postavil Kanaďanovi, kterému od narození chybí spodní část pravé ruky. Jake Peacock ho podle dostupných zpráv z turnaje od úvodních okamžiků zasypával kopy a lokty, poslal ho na podlahu a Stamann se při počítání nezvedl. Veterán, který ve veřejném zápasovém záznamu neměl jedinou porážku knockoutem, tak odcházel s novou kolonkou v bilanci. Redakce MMAmagu otevřela jeho kompletní zápasový záznam i oficiální materiály pořadatele a jedno číslo v nich vysvětluje, proč ten výsledek bolí víc, než na první pohled vypadá.
Střet dvou táborů, který rozsekl hlavní zápas
Americká organizace Mitten Muay Thai, promotér thajského boxu z Michiganu, postavila svůj 11. turnaj jako soud nad dvěma sporty. Na jedné straně tým thajského boxu, na druhé tým MMA, dohromady pět zápasů a plná pravidla thajského boxu. Na oficiálním webu Mitten Muay Thai pořadatel sliboval pěsti, lokty, kolena a holeně a k tomu „Žádné takedowny. Není kam se schovat“. Hlavní zápas večera 7. listopadu 2026 dostal Jake Peacock proti Codymu Stamannovi.
Pro Stamanna to znamenalo jediné. Strhnout soupeře k zemi a tam si ho podat, což roky patřilo k jeho řemeslu v kleci, pravidla zakazovala. Zbyl postoj. A ten se zápasil na území soupeře.
Jak to dopadlo, popsaly servery, které měly k dispozici záznam: podle MMA Mania Stamann prohrál knockoutem. Dostupné zprávy z turnaje líčí, že ho Peacock od začátku tlačil kombinacemi, srazil ho k zemi a veterán se při počítání nepostavil. Databáze Combat Registry měla ve stavu k 10. listopadu 2026 u hlavního zápasu výsledek nevyplněný a Muay Thai Records uváděla vítěze jako neověřeného, proto redakce MMAmagu neuvádí kolo ani čas ukončení. Muž, který Stamanna poslal k zemi, přitom není žádný náplavový showman z lokální karty: jeho jméno znají diváci ONE Championship z Tokia.
Muž bez části pravé ruky, který vyhrával v ONE Championship
Jake Peacock je kanadský thaiboxer, kterému od narození chybí spodní část pravé ruky. Databáze Muay Thai Records u něj vede 12 výher a dvě porážky, z toho devět výher knockoutem nebo technickým knockoutem, a jako domovský klub uvádí Dunamis Muay Thai. Přezdívku The One nenosí z plakátu lokálního promotéra.
Redakce MMAmagu prošla jeho profil v databázi ONE Championship, asijské organizace, kde se zápasí MMA i thajský box: tři zápasy, dvě výhry, jedna porážka, jeden finiš. Debutoval 5. dubna 2024 na turnaji ONE Friday Fights 58, kde porazil Koheiho Shinja jednomyslným rozhodnutím. O rok později, 20. února 2025 v Kataru, ukončil Shinjiho Suzukiho technickým knockoutem v čase 1:29 třetího kola. Jedinou porážku si odvezl z tokijského turnaje ONE 173, kde ho ve třetím kole zastavil Suakim Sor Jor Tongprajin.
Stamann tedy nestál proti kuriozitě z internetu, ale proti specialistovi s mezinárodní stopou, který měl v Detroitu domácí sport i domácí pravidla. Teprve když se člověk podívá na kompletní seznam Stamannových 8 porážek, pochopí, co přesně mu Peacock v Detroitu sebral.
Osm porážek v kariéře a ani jedna knockoutem
Ze zápasového záznamu na Sherdogu, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, plyne, proč má výsledek z Detroitu jinou váhu než běžná prohra. Před startem v thajském boxu měl Stamann v profesionálním záznamu MMA 8 porážek a ani jedna nepřišla knockoutem.
|Způsob ukončení
|Počet porážek
|Nejznámější případ
|Rozhodnutím
|5
|Merab Dvalishvili
|Submisí
|3
|Aljamain Sterling
|KO/TKO
|0
|žádný
Pětkrát ho soupeři porazili na body, mezi nimi Merab Dvalishvili a Jimmie Rivera. Třikrát ho dostali do submise, poprvé Aljamain Sterling, naposledy Da’Mon Blackshear. Jména z první řady v jeho bilanci jsou. Rozhodčí počítající nad ležícím Stamannem do Detroitu nebyl.
V UFC nastoupil 15krát a poslední zápas tam odbojoval 9. listopadu 2024 právě proti Blackshearovi. Rozšířená formulace, že v UFC skončil v roce 2024, přitom není přesná: o jeho odstranění z listiny po třech porážkách v řadě informoval server MMA Fighting až 27. února 2025.
Patnáct zápasů v oktagonu není vstupenka nikam
ANALÝZA Proč jméno z UFC v detroitském ringu nic neznamenalo? Čísla mluvila pro Stamanna: 15 startů v nejsledovanější kleci světa proti třem zápasům Peacocka v ONE. Jenže se nezápasilo v kleci ani podle pravidel MMA. Osm končetin, žádné strhávání, žádné pokračování na zemi.
Redakce MMAmagu srovnala Peacockova pozápasová slova s tím, co pořadatel o večeru psal ještě před prvním gongem. Mitten Muay Thai stavělo turnaj na otázce, jestli zápasníci MMA umí bojovat v postoji a jestli thaiboxeři vůbec umí bojovat. Peacock po zápase podle serveru MMA Mania řekl: „Velký respekt Codymu, dokázal toho hodně“. A dodal: „Ve strikingu existují úrovně, v tomhle sportu existují úrovně a já jsem ta úroveň nahoře“. Nemluvil o tom, kdo je lepší bojovník, mluvil o rozdílu v jednom konkrétním sportu, a přesně to pořadatel prodával.
Pro Stamanna je to podle zpráv z Detroitu první porážka knockoutem v kariéře a zápis, který už z bilance nezmizí. Pro Peacocka největší jméno na soupisce. A pro fanouška lekce k dalším podobným střetům dvou sportů: v ringu, kde není kam uhnout, nerozhoduje logo na rukavicích, ale pravidla, podle kterých se zápasí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek