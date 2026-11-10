Jediná barevná fotografie Země ukázala něco, co tehdy lidé neznali. Družice ATS-3 přinesla nový pohled na planetu

Svět, který se vešel do jednoho snímku
Dnešní člověk má barevnou mapu zemských mraků prakticky neustále po ruce. Stačí otevřít meteorologickou aplikaci a během několika vteřin vidí oblačnost nad Evropou, Atlantikem nebo celou polokoulí. V šedesátých letech ale takový pohled teprve vznikal. Družice už uměly pozorovat Zemi, avšak představa barevného obrazu, který zachytí celý viditelný disk planety, stále představovala technologickou výzvu.
Dne 10. listopadu 1967 ji pomohla překonat americká družice ATS-3, vypuštěná několik dní předtím v rámci programu Applications Technology Satellites. Z geostacionární dráhy pořídila barevný celodiskový snímek západní polokoule. Na obraze jsou rozpoznatelné modré oceány, části kontinentů i rozsáhlé bílé systémy mračen. Fotografie se stala jedním z nejznámějších raných barevných zobrazení Země z kosmu.
Je však důležité přesně pojmenovat prvenství. ATS-3 nebyla prvním strojem, který kdy pořídil barevný snímek Země z vesmíru. Starší mise dokázaly získat barevné fotografie částí planety nebo jiných pohledů. Výjimečnost ATS-3 spočívala v barevném zobrazení celého viditelného zemského disku z velké vzdálenosti a v pravidelných meteorologických možnostech takového systému.
Jak vytvořit barevný obraz, když družice nemá dnešní digitální fotoaparát
Snímkování družice ATS-3 fungovalo jinak než dnešní běžná digitální kamera. Experimentální zařízení používalo televizní snímací systém a barevné filtry. Obraz zemského disku se získával pomocí tří složek, které odpovídaly červené, zelené a modré oblasti spektra. Tyto signály putovaly na pozemní stanici, kde se skládaly do barevného obrazu.
Zásadní byla výška dráhy. Geostacionární družice obíhá Zemi přibližně ve stejné úhlové rychlosti, s jakou se planeta otáčí. Z pohledu pozorovatele na Zemi tak zůstává nad zhruba stejnou oblastí. To umožňuje sledovat proměny oblačnosti během času, aniž by se každých několik minut zásadně měnil úhel pohledu nebo se družice přesouvala nad jiný světadíl.
První obraz z 10. listopadu navíc nebyl jediným výsledkem experimentu. Odborný článek publikovaný následující rok v časopise Bulletin of the American Meteorological Society popsal získávání barevných snímků ve zhruba půlhodinových intervalech a jejich význam pro pozorování mraků. Barevné podání pomáhalo lépe rozlišovat oblačnost od zemského a oceánského pozadí, což bylo v éře rané družicové meteorologie mimořádně užitečné.
Proč meteorologové potřebovali vidět celou polokouli
Počasí není souborem izolovaných událostí nad jednotlivými městy. Bouřkové systémy, rozsáhlé tlakové útvary a pásma oblačnosti se vyvíjejí na škálách stovek až tisíců kilometrů. Pozemní meteorologické stanice poskytují důležité údaje, ale nad oceány a odlehlými oblastmi zůstávaly v minulosti značné mezery. Družicový pohled umožnil sledovat uspořádání atmosféry v prostoru, který by jinak vyžadoval mnoho lodí, letadel a měřicích stanic.
Barevný celodiskový snímek tedy nebyl jen hezkou fotografií do novin. Ukazoval například rozsah frontálních systémů, vzájemné vztahy oblačných pásem a proměny počasí nad oceánem. Teprve opakované snímkování mohlo vědcům pomoci porozumět rychlosti a směru vývoje jednotlivých útvarů. V tomto směru ATS-3 předznamenala dnešní nepřetržité sledování atmosféry geostacionárními meteorologickými družicemi.
Samozřejmě by bylo přehnané tvrdit, že jedna fotografie sama vytvořila moderní předpověď počasí. Vývoj družic, výpočetní techniky, numerických modelů i měřicích přístrojů pokračoval po mnoho dalších desetiletí. ATS-3 však názorně ukázala, jak silný nástroj vzniká, když lze velkou část planety opakovaně pozorovat z téměř neměnné pozice.
Fotografie, která začala působit i mimo vědu
Záběr Země z velké vzdálenosti vyvolával také kulturní reakci. Planeta na něm nepůsobila jako mapa hranic a států, ale jako jedno těleso s propojenými oceány a oblačností. Podobné obrazy později výrazně rezonovaly s ekologickým hnutím a s představou Země jako sdíleného, konečného prostředí.
Nelze však bez historické opory tvrdit, že právě fotografie ATS-3 sama způsobila vznik environmentálního hnutí. To mělo mnohem delší kořeny a mnoho dalších příčin. Snímek byl jedním z důležitých vizuálních symbolů doby, v níž lidé poprvé získávali možnost pozorovat planetu zvenčí. O rok později vznikla slavná fotografie Earthrise z mise Apollo 8 a v roce 1972 snímek Blue Marble z Apolla 17. Tyto obrazy bývají v populární paměti někdy zaměňovány, přestože vznikly při odlišných misích a v jiných situacích.
Zvláštnost ATS-3 spočívá v tom, že její ikonický obraz nebyl pouhým vedlejším produktem výpravy na Měsíc. Vznikl v rámci technického experimentu, který měl rozšířit naše možnosti sledovat a zkoumat samotnou Zemi. V tomto smyslu šlo o důležitou připomínku, že kosmický výzkum nemusí mířit jen k vzdáleným planetám. Někdy je jeho nejcennějším objevem nový způsob, jak rozumět té vlastní.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Bulletin of the American Meteorological Society – The First Color Picture of the Earth Taken From the ATS-3 Satellite [2], The Planetary Society – Earth from ATS-3 [3], Wikimedia Commons / NASA – ATSIII 10NOV67 153107, originální snímek a licence [4], img ai generated