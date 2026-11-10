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Jediná barevná fotografie Země ukázala něco, co tehdy lidé neznali. Družice ATS-3 přinesla nový pohled na planetu

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Dne 10. listopadu 1967 poslala družice NASA ATS-3 na Zemi barevný obraz celé viditelné polokoule. Modré oceány, kontinenty a bílá mračna se najednou vešly do jediného pohledu. Snímek se stal ikonickým obrazem planety, ale jeho skutečný význam byl také vědecký: meteorologové získali nový způsob, jak z velké výšky sledovat oblačnost.
Jediná barevná fotografie Země ukázala něco, co tehdy lidé neznali. Družice ATS-3 přinesla nový pohled na planetu

Jediná barevná fotografie Země ukázala něco, co tehdy lidé neznali. Družice ATS-3 přinesla nový pohled na planetu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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