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Sověti postavili největší ponorku všech dob. Uvnitř měla bazén, saunu a 20 jaderných raket

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S délkou sto sedmdesát pět metrů a výtlakem téměř padesát tisíc tun překonala všechna plavidla pod hladinou. Sovětská jaderná ponorka Projekt 941 Akula skrývala v trupu dva paralelní katamarány i plavecký bazén pro posádku. Když počátkem osmdesátých let minulého století zachytily americké špionážní družice první…
Největší jaderná ponorka světa Projekt 941 Akula pluje na hladině Severního moře

Největší jaderná ponorka světa Projekt 941 Akula pluje na hladině Severního moře

Zdroj: Sergey Fedyunin / Wikimedia Commons / CC BY 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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