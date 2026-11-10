Zelené banány na skříni a kyselé pomeranče z Kuby. Takové byly Vánoce, na které se nezapomíná

Předvánoční nákupy v socialistickém Československu provázely nekonečné fronty v mrazu před prodejnami n.p. Zelenina. Lidé stáli hodiny na nedostatkové banány a kubánské pomeranče, které se prodávaly na příděl a doma musely zrát zabalené v novinách na skříni.
Konec roku znamenal pro československé domácnosti prověrku trpělivosti. V centrálně plánované ekonomice neexistoval tržní mechanismus nabídky a poptávky, což se nejvýrazněji projevovalo u dovozového zboží. Jak dokládají statistické řady, které sleduje
Český statistický úřad, i dobový zákon o vnitřním obchodě, distribuce jižního ovoce podléhala přísným limitům. Předvánoční atmosféru shánění a front pravidelně připomíná také Český rozhlas Plus. Předvánoční nákupní horečka a příděl kilo na osobu
Zatímco po většinu roku nabízela zelinářství pouze uskladněné brambory, kořenovou zeleninu a vadnoucí jablka, v prosinci nastal zlom. Do měst dorazily dodávky citrusů. Zpráva o vykládání dřevěných beden se šířila ústním podáním mezi sousedy i kolegy v práci. Lidé neváhali opustit zaměstnání a spěchali zaujmout místo v dlouhém zástupu.
Zelené nedozrálé banány tvrdé jako poleno museli lidé doma balit do novin a nechat pomalu dozrát.
Aby se dostalo na více zájemců, zavedli vedoucí prodejen přídělový systém. Běžný limit činil jedno kilo nebo půl kilogramu exotického ovoce na jednoho kupujícího. Rodiče proto do mrazivých front brali i malé děti. Každý rodinný příslušník totiž znamenal nárok na další sáček vytoužených plodů.
Zelené banány zrající na skříni v novinách
Kdo po dvou hodinách stání v chumelenici získal banány, neodnášel si sladkou pochoutku. Banány se sklízely hluboko před zralostí a do ČSSR putovaly v chladicích boxech lodí. V prodejnách se objevovaly tvrdé zelené plody připomínající spíše nepoživatelné dřevo.
Kůra voněla na každém topení. Proč školy soutěžily ve sběru papíru
V domácnostech existoval osvědčený postup pro dozrávání. Trsy se balily do starých novin a ukládaly se na vysoké šatní skříně či pod postele, kde bylo nejvíce tepla. Děti plody denně kontrolovaly a doufaly, že do Štědrého večera zežloutnou. Ani slupky nepřišly vniveč, děti je nosily do školy, jak připomíná
historie školního sběru pomerančové kůry. Kubánské pomeranče jako trpká daň za socialismus
Ještě svéráznější kapitolu tvořily pomeranče z Kuby. V rámci směny v Radě vzájemné hospodářské pomoci odebírala ČSSR obrovské objemy kubánských citrusů výměnou za stroje. Tyto plody měly k lahodnému jižnímu ovoci daleko. Vyznačovaly se silnou, nazelenalou a hrubou kůrou, kterou šlo stěží oloupat bez nože.
Předvánoční dodávky citrusů vyvolávaly v obchodech nákupní horečku a dlouhé fronty v mrazu.
Dužina bývala vysušená, kyselá a plná tvrdých pecek. Lidé na ně v obchodech nadávali, ale brali je s povděkem. Šťáva se v kuchyních složitě doslazovala cukrem, aby byla pro děti pitelná.
Kouzlo Tuzexu a podpultové bedny pro známé
Zatímco běžný občan mrzl na chodníku, vybraná skupina obyvatel měla přístup k prvotřídnímu zboží bez čekání. Zahraniční závozy ze Španělska nebo Řecka na pulty často nedorazily. Vedoucí prodejen nejlepší bedny schovávali pod pultem pro známé lékaře, řemeslníky či funkcionáře výměnou za protislužby.
Vůně mýdla Fa a fronty na džíny: Jak Tuzex vytahoval z lidí západní marky
Druhou cestu k voňavému ovoci představovaly prodejny Tuzex. Kdo disponoval poukázkami, pořídil si kvalitní západní zboží bez fronty, jak popisuje
historie nákupů za bony a veksláctví. Běžné rodiny však musely spoléhat na štěstí a vlastní vytrvalost.
Předvánoční shon za socialismu představoval boj o základní suroviny na sváteční stůl. Vůně mandarinky a rozkrojeného banánu na štědrovečerní míse tak znamenala skutečný svátek, který si dnešní generace obklopená plnými regály představí jen stěží.
Zdroje fotografií Dobová prodejna n.p. Zelenina a regály se zbožím: Fortepan / Budapest Fovaros Leveltara / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Nezralé zelené banány vyrovnané na pultech: QueenCityCebu / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Čerstvé citrusové plody a mandarinky v přepravkách: Daderot / Wikimedia CC0