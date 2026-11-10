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Zelené banány na skříni a kyselé pomeranče z Kuby. Takové byly Vánoce, na které se nezapomíná

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Předvánoční nákupy v socialistickém Československu provázely nekonečné fronty v mrazu před prodejnami n.p. Zelenina. Lidé stáli hodiny na nedostatkové banány a kubánské pomeranče, které se prodávaly na příděl a doma musely zrát zabalené v novinách na skříni.
Historický interiér socialistické prodejny ovoce a zeleniny s dřevěnými pulty a regály

Historický interiér socialistické prodejny ovoce a zeleniny s dřevěnými pulty a regály

Zdroj: Fortepan / Budapest Fovaros Leveltara / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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