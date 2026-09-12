OKTAGON 93: Dohnal spektakulárním kopem z otočky ukončil Barboríka

Před zápasem se hodně mluvilo o zemi. OKTAGON duel představoval jako střet elitních zemařů a podobný scénář dával smysl i vzhledem ke kvalitám obou bojovníků. Jakub Dohnal však rozhodl způsobem, který se od předzápasových očekávání výrazně lišil.
Jedenáct sekund po pauze
Rozhodující moment přišel prakticky okamžitě po začátku druhého kola. Dohnal trefil spinning wheel kick, po kterém Barborík skončil na zemi. Český bojovník se na něj okamžitě vrhl s dalšími údery a zápas byl po pouhých 11 sekundách druhého kola ukončen jako KO/TKO.
Dohnal si připisuje největší KO v kariéře a highlight zároveň. To sedlo a nikdo moc nečekal, že to bude postojářský zápas #Oktagon93 pic.twitter.com/sff4Dhgpxs— Pavel Trbušek (@PTrbusek) September 12, 2026
Dohnal si tím vylepšil profesionální bilanci na 14-7, zatímco Barborík klesl na 16-5. Pro českého bojovníka je výsledek o to důležitější, že před turnajem přicházel po dvou porážkách před limitem a potřeboval zastavit nepříjemnou sérii. Ještě před zápasem sám otevřeně mluvil o tom, jak velký tlak na sebe v minulosti vytvářel.
Přál si technické KO
Dohnal přitom několik dní před turnajem v rozhovoru pro iSport popsal téměř přesně, co by si z brněnského zápasu chtěl odnést. „Líbilo by se mi technické KO. Bude to pro mě vykoupení,“ řekl.
Jeho slova dostala po zápase konkrétní podobu. Po předchozích nezdarech nešel do dlouhé taktické bitvy s jedním z nejnebezpečnějších grapplerů česko-slovenské scény, ale ukončil Barboríka v postoji. Slovák přitom před turnajem držel bilanci 16-4 a jedenáct ze svých vítězství získal submisí.
Dohnal navíc před zápasem odhadoval, že se souboj dvou zemařů může změnit v přestřelku. Nakonec k ní ani nebylo potřeba mnoho času. Jeden přesný kop z otočky na začátku druhého kola rozhodl a domácí bojovník si připsal jedno z nejvýraznějších ukončení OKTAGONu 93.
Po dvou porážkách před limitem tak Dohnal dostal přesně to, o čem před turnajem mluvil – návrat k vítězství a ukončení soupeře. Jen způsob byl mnohem efektnější, než naznačovala předzápasová debata o grapplingu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková