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OKTAGON 93: Dohnal spektakulárním kopem z otočky ukončil Barboríka

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Jakub Dohnal se v Brně vrátil k výhře po dvou porážkách před limitem. Barboríka poslal k zemi spinning wheel kickem a zápas ukončil už po 11 sekundách druhého kola.
OKTAGON 93: Dohnal spektakulárním kopem z otočky ukončil Barboríka

OKTAGON 93: Dohnal spektakulárním kopem z otočky ukončil Barboríka

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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