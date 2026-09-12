Filmy z telefonu přímo na displej auta přes Android Auto. Aplikace, která to umí, právě dostala zásadní aktualizaci

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Neoficiální přehrávač Xtream Player ve verzi 1.6.0 přidal experimentální přenos videa z telefonu na palubku auta. Funkce není od Googlu.
Android Auto
Zdroj: Pexels
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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