OKTAGON 93: Fošum se vrátil vítězně. Rabiegu vypnul levým hákem ve druhém kole

Fošum se do klece OKTAGONu vrátil po více než třech letech a dostal soupeře, kterému speciální pravidla měla vyhovovat. Rabiega měl před zápasem za sebou řadu duelů v boxu bez rukavic včetně zkušeností z výrazných evropských akcí. Český bojovník přesto rozhodl tvrdou výměnu ve svůj prospěch a zápas ukončil ještě před polovinou druhého kola.
Levý hák rozhodl
Souboj v polotěžké váze se odehrával podle pravidel Stand and Bang, tedy bez kopů, kolen, takedownů a boje na zemi. Fošum tak nemohl využít kompletní repertoár MMA a proti specialistovi na box bez rukavic musel obstát především rukama a v klinči.
Fošum má šílené granáty, přitom Rabiega vypadal líp. Až moc si věřil a doplatil na to#Oktagon93 pic.twitter.com/bhupdQ80XR— Pavel Trbušek (@PTrbusek) September 12, 2026
Rozhodující moment přišel ve druhém kole. Fošum zasáhl Rabiegu levým hákem a duel skončil na KO/TKO v čase 1:56.
Pro Fošuma šlo zároveň o pokračování série úspěšných postojových zápasů. V říjnu 2025 ukončil Matese Zace a letos v únoru porazil na TKO Radka Nováka. Ani dlouhá pauza od posledního vystoupení v OKTAGONu tedy neznamenala, že by do Brna nastupoval bez čerstvé zápasové zkušenosti.
Výhra má větší cenu než bilance
Rabiegova bilance 0-0 v profesionálním MMA před zápasem působila na první pohled nenápadně. Reálně však Fošum nečelil začátečníkovi. OKTAGON před turnajem připomínal, že Rabiega má za sebou několik zápasů v boxu bez rukavic a poměrně velké zkušenosti.
Speciální pravidla mu navíc odstranila část problémů, které by proti zkušenějšímu MMA bojovníkovi mohl mít. Nemusel řešit kopy ani strhy a mohl se soustředit na disciplínu, ve které nasbíral většinu svých dosavadních zkušeností. Fošum jej přesto dokázal ukončit.
Pro šestatřicetiletého Čecha je proto důležitý nejen samotný návrat pod hlavičku OKTAGONu. Ještě před turnajem organizace připomínala jeho dlouhou pauzu způsobenou vážnými zdravotními komplikacemi. Po ní se však Fošum vrátil třemi po sobě jdoucími vítězstvími v postojových duelech.
Výhra nad Rabiegou navíc může změnit pohled na to, jak Fošuma dál využívat. Stand and Bang mu evidentně sedí a v Brně ukázal, že v něm dokáže ukončit i soupeře s výrazně většími zkušenostmi z boxu bez rukavic. Pokud bude OKTAGON ve formátu pokračovat, Fošum se po sobotním výkonu nabízí jako jedno z českých jmen pro další podobný zápas.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek