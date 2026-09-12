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Stella se rozplývá nad výkonem Norrise: Předvedl životní kolo

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McLaren v posledních týdnech dominuje kvalifikacím. Lando Norris triumfoval ve třech z posledních čtyř, i když objektivně je třeba dodat, že Hungaroring, Zandvoort a Madring jsou tratě s podobným profilem.
Stella se rozplývá nad výkonem Norrise: Předvedl životní kolo

Stella se rozplývá nad výkonem Norrise: Předvedl životní kolo

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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