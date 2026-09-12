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Rychlost se vypařila. Lawson po zpackané kvalifikaci kroutí hlavou

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Liam Lawson zažil v madridské kvalifikaci hořké zklamání. Zatímco dopoledne ukazoval slibnou rychlost, v rozhodujících chvílích se jeho monopost propadal. Novozélanďan otevřeně přiznává, že náhlou ztrátu tempa nechápe.
Rychlost se vypařila. Lawson po zpackané kvalifikaci kroutí hlavou

Rychlost se vypařila. Lawson po zpackané kvalifikaci kroutí hlavou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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