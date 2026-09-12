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Ostrava vybavila policii speciálními vozidly a hasičům pořídila termokamery i defibrilátory

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Dennívýzva
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Ostravští policisté a dobrovolní hasiči se dočkali nového vybavení pořízeného z městského rozpočtu. Zatímco policejní hlídky začaly využívat dvě speciálně upravená služební vozidla, dobrovolní…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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