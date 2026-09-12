Ostrava vybavila policii speciálními vozidly a hasičům pořídila termokamery i defibrilátory

Ostravští policisté a dobrovolní hasiči se dočkali nového vybavení pořízeného z městského rozpočtu. Zatímco policejní hlídky začaly využívat dvě speciálně upravená služební vozidla, dobrovolní hasiči převzali defibrilátory, termokamery, elektrocentrály nebo vyprošťovací hydraulická zařízení.
Do přestavby dvou policejních vozů šlo 1,9 milionu korun. Speciální vestavba uvnitř vozidel zajišťuje, že veškeré vybavení má pevně vymezené místo a policisté jej dokážou na místě zásahu okamžitě najít. Inspiraci přitom Ostrava hledala v Hradci Králové a v Praze, kde podobný koncept funguje již delší dobu.
Zástupce ředitele Městského ředitelství policie Ostrava David Válek popsal, v čem je změna zásadní. Dřív se stávalo, že policisté potřebnou věc v autě zdlouhavě hledali, nebo zjistili, že si musí přivolat další hlídku. „Teď je auto naplněné materiálem na všechny možné situace, které by mohly nastat," vysvětlil Válek. Vozidla jsou v terénu nepřetržitě a řídí je zkušení velitelé z oddělení hlídkové služby, kteří na místě koordinují práci ostatních hlídek přijíždějících z různých částí města.
Jeden z velitelů Jakub Maciolek přiblížil, jak je auto prakticky uspořádáno. Nejdůležitější vybavení je dostupné hned po otevření pátých dveří, zbytek je uložen pod zástavbou. „Každý materiál má svůj prostor, kde je uchycený. My víme, kde ho najít a jen po něm sáhneme," popsal Maciolek s tím, že finální podoba vozu vznikala ve spolupráci s kraji, které mají podobný koncept za sebou.
Dobrovolní hasiči dostali vybavení v hodnotě devíti milionů korun. Výběr konkrétní techniky probíhal ve spolupráci s profesionálními hasiči, kteří znají potřeby z praxe. Loni město za stejnou částku nakoupilo vybavení zaměřené na zásahy při povodních a práci na vodě. Letos přišla na řadu ostatní technika. Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Radim Kuchař vyzdvihl zejména termokamery, které nově dostane každá ostravská dobrovolná jednotka.
Primátor Jan Dohnal ze Spolu zdůvodnil investici tím, aby měli policisté i hasiči ideální podmínky pro práci a jejich pomoc obyvatelům města byla co nejefektivnější.
Zdroj: Město Ostrava