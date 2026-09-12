McGregor nechce novou smlouvu s UFC. Po posledním zápase chce do BKFCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
McGregor nechce novou smlouvu s UFC. Po posledním zápase chce do BKFC
Václav Mikulášek už s návratem do RFA nepočítá a svůj další směr vidí jinde. Podle vlastních slov má být ve...
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Myšlenku na návrat Francise Ngannoua a souboj s Jonem Jonesem šéf UFC znovu odmítl. V pořadu Nightcap zašel...
Jiří Procházka už rozjel přípravu, konkrétního soupeře však stále nemá. Ondřej Novotný vidí v nejistotě...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →