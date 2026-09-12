MMA bojovník lákal na zápas se šimpanzem. Web přitom nabízel kryptoměny

Cole „Wavy“ Johnson přitom není známým profesionálem z velké organizace. Čtyřiadvacetiletý bojovník z City Kickboxing má podle Tapology jediný amatérský zápas, ve kterém loni porazil Harlema Frosta na jednomyslné rozhodnutí. Během několika dnů však díky příběhu o souboji se šimpanzem získal mnohem větší pozornost než dosavadní kariérou.
Zápas nikdy přijít neměl
Celá věc začala Johnsonovým tvrzením, že by dospělého šimpanze dokázal v přímém souboji porazit. Později začal mluvit o skutečné nabídce a na internetu se objevila stránka propagující akci Wavy vs. Chimp na 11. září.
Oficiální web Wavy vs. Chimp nabízel odpočet do údajného přenosu, profil obou „účastníků“ i sekci označenou jako Betting Arena. Na stránce byly uvedeny kryptoměnové tokeny $WAVY a $CHIMP včetně adres kontraktů a odkazů k jejich nákupu.
Po vypršení odpočtu se však žádný boj člověka se šimpanzem nekonal. Johnson následně na svém Instagramu zveřejnil fotografii v tričku s nápisem „Get rugged“ a vzkaz „Thanks for playing“. Podle následného vysvětlení žádný skutečný zápas připravený nebyl.
Kryptoměny místo přenosu
Nápis „Get rugged“ nebyl náhodný. V kryptoměnovém prostředí odkazuje na výraz „rug pull“, který se používá pro případy, kdy projekt naláká peníze investorů a následně se zhroutí nebo jeho tvůrci odejdou s vloženými prostředky. Dostupné informace ale samy o sobě nedokazují, že Johnson osobně peníze z kryptoměnových tokenů odčerpal.
Jisté je něco jiného. Propagace údajného zápasu přivedla obrovskou pozornost k webu, který vedle slibovaného přenosu nabízel obchodování s kryptoměnami. Samotná stránka Wavy vs. Chimp přitom u tokenů uváděla, že jde o propagační obsah a nikoli investiční doporučení.
Johnson po odhalení mystifikace také odkázal fanoušky na podporu organizace spojené s Jane Goodallovou. Skutečný souboj se zvířetem tedy nikdy nepřišel. Z příběhu, který několik dní vypadal jako jeden z nejbizarnějších zápasů posledních let, zůstala virální kampaň s výrazným kryptoměnovým pozadím.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka