Paměť národa zpřístupnila 30 000 hodin nahrávek přes AI asistenta. Ptát se lze na témata i zážitky

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Paměť národa zpřístupnila 30 000 hodin nahrávek přes AI asistenta. Ptát se lze na témata i zážitkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Nezisková organizace Post Bellum otevřela veřejnosti rozsáhlý textový archiv sbírky Paměť národa. Přibližně 30 000 hodin nahrávek svědků prošlo automatickým rozpoznáváním řeči a jsou…
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Slapská přehrada se vypouští, stovky tisícům škeblí hrozí smrt
Slapská přehrada se poprvé v historii výrazněji vypouští, aby udržela průtok Vltavy v Praze. Orlická nádrž...
Rokytnice v Orlických horách dostane vlastní záchranářskou základnu, stavba vyjde na 13 milionů
Záchranáři budou mít v Rokytnici v Orlických horách vlastní základnu. Královéhradecký kraj tam zahájil...
Závišův kříž skrýval neznámou relikvii. Vědci uvnitř objevili druhý kus posvátného dřeva
Závišův kříž, jeden z nejcennějších zlatnických skvostů v Česku, skrýval tajemství, které vědci odhalili...
Česko chce přilákat více klinických studií na léky
Účast v klinické studii může pacientovi přinést přístup k inovativnímu léku klidně o pět a více let dříve,...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
Dana White odmítl návrat Francise Ngannoua do UFC. Označil ho za špatného člověka
MMAMAG.cz
dnes, 14:11
1 min
Vážná nehoda u Přerova. BMW vyjelo ze silnice, zasahoval vrtulník
Hanácká Drbna
dnes, 14:06
1 min
Za socialismu ho dostala věnem každá nevěsta, dnes se válí na půdách, sběratelé za něj dají až 110 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 14:06
4 min
Nemáte klimatizaci? Němci chladí byty lahví. Ale nepomůže to, pokud uděláte stejnou chybu jako většina Čechů
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:00
3 min
EU radí Čechům, aby si urychleně vybrali hotovost. Tohle je doporučená suma
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:00
3 min
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Sáček jedlé sody za pár korun udělá ze zeleného bazénu zase modrý. Většina majitelů bazénů ale dělá při dávkování zásadní chybu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:00
4 min
Kamenná rozhledna v Krkonoších stojí od roku 1892 a odolává extrémním větrům. Tajemství je ve tvaru stavby
VědaŽivě.cz
dnes, 14:00
3 min
Nanukové řezy po staru: Kakaový korpus, krémová vrstva a navrch čokoládová poleva
Cooky.cz
dnes, 13:55
4 min
Vlasta Korec nedávno oslavil 54. narozeniny: Hvězda VyVolených dnes vede úplně jiný život
In-lifestyle.cz
dnes, 13:54
3 min
Řezník prozradil, jak v obchodě poznáte nejčerstvější maso, stačí 1 pohled na tuk, ale většina Čechů to nedělá
Bruneta v kuchyni
dnes, 13:52
4 min
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Procházkův plán se zadrhl. Novotný popsal první výraznou překážku v jeho UFC kariéře
MMAMAG.cz
dnes, 13:48
1 min
Ani kmín, ani pivo: vepřová pečeně bude mít křupavou kůrčičku díky 1 surovině, kterou Bavoři přidávají odjakživa
Bruneta v kuchyni
dnes, 13:48
3 min
Rybář prozradil, jak v obchodě poznáte čerstvou rybu, stačí 1 pohled, ale většina Čechů to nedělá
Bruneta v kuchyni
dnes, 13:46
4 min
Šampion UFC se pustil do Gaethjeho kvůli Trumpovi. Jeho podporu nechápe
MMAMAG.cz
dnes, 13:44
1 min
Bizarní zápas se šimpanzem nejspíš padl. Web těsně před začátkem akce zablokovali
MMAMAG.cz
dnes, 13:40
1 min
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Ani tužidlo ani lak: kadeřnice poradila seniorkám 65+ trik, díky kterému účes vydrží celý den
Extrafit.cz
dnes, 13:38
3 min
Topuria se vrátil k tréninku. Fanoušci po prohře tvrdí, že aura je pryč
MMAMAG.cz
dnes, 13:34
1 min
Pradávný sibiřský kmen čauča: Snědli hlavu rodiny, z kostí vyrobili amulety. Posmrtný život chtěli trávit kulením mroží lebky v severní polární záři
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
2 min
Hranolky do čokoládového milkshaku? Jestli jsi to nikdy nezkusila, možná ti uniká jedna z nejlepších fastfoodových prasáren
Poudree.cz
dnes, 13:30
3 min
Vémola reaguje na Lelu. Děti prý nestrádají, 50 tisíc nebyla konečná nabídka
MMAMAG.cz
dnes, 13:27
2 min
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Ani citron, ani bělidlo: zažloutlé spáry budou jako nové, když je na noc potřete 1 surovinou
Extrafit.cz
dnes, 13:26
4 min
Costa stanovil podmínku pro zápas s Procházkou. Chce titul nebo víc peněz
MMAMAG.cz
dnes, 13:23
1 min
Až 1,5 milionu rublů. Sibiřský region zvýšil odměnu za zverbování cizinců do války
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:21
Ostravští vědci ukázali elektromobil Titan. Na stovku zrychlí za 3,3 sekundy
Ostravská Drbna
dnes, 13:17
1 min
„To se bojíte mrtvého?“ Komunisté rodině kazatele Burgeta nevydali ani urnu s jeho popelem
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:14
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Olise dal dva góly a jednu asistenci. Pak reportérovi vysvětlil svou střeleckou filozofii: kopnu do míče a uvidíme
Vše o sportu
dnes, 13:11
3 min
Vědci odstranili protein, který podporuje zánět. Myši místo pomalejšího stárnutí zestárly rychleji
Kód Enigma
dnes, 13:07
6 min
Nejostřejší twist v té nejkýčovitější romanci? M. Night Shyamalan představuje valentýnský horor
Kinobox.cz
dnes, 13:05
3 min
Český hokejový hrdina Jecho řeší vážný problém. Podobně jako Vrána absolvuje asistenční program
SportyŽivě
dnes, 13:04
3 min
Do Česka dorazil finský trik, díky kterému nebudou okna ráno orosená, Češi ho zkoušejí ve velkém
Extrafit.cz
dnes, 13:02
5 min
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Ostrava vybavila policii speciálními vozidly a hasičům pořídila termokamery i defibrilátory
Náš REGION
dnes, 13:00
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Co znamená, když vám pes strká hlavu mezi nohy. Pravdu netuší 90 % zkušených chovatelů
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dnes, 13:00
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Nedostatečné prokrvení srdce se nemusí projevit jen bolestí. Ischemii myokardu mohou signalizovat také žaludek a pokožka
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dnes, 12:59
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Má to cenu dál? Nemá to cenu dál? Pohlreichovi si sedli a řekli si pravdu. Od té doby už 18 let žádná krize
VIPživot.cz
dnes, 12:59
2 min
Sue Ellen z Dallasu slaví 86 let. Kvůli svým ambicím dostala Linda Gray ze seriálu výpověď, zasáhnout musel J.R.
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dnes, 12:58
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V Olomouci vystavují příběh české nemocnice v pákistánských horách
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dnes, 12:54
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Lucie Bílá tajila svatbu týdny: U obřadu bylo jen šest lidí, pak přátelům vyrazila dech!
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dnes, 12:51
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Ulice: Kokeš opět dělá u Adriany doma nemalé potíže
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„To se bojíte mrtvého?“ Komunisté rodině kazatele Burgeta nevydali ani urnu s jeho popelem
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Argentinská doga: bílý sval s tváří vyhazovače, který potřebuje člověka s mozkem, ne s egem
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