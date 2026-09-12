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Naplnila s ním jednu lahev a pak sbírala okurky po kilech. Vejce a hřebíček namixované dohromady dělají v záhoně zázraky

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Pokud vám okurky v srpnu stále nechtějí dozrát, podpořte je hnojem. Díky této směsi budou plody větší, chutnější a křupavější. Navíc vás toto hnojivo vyjde jen na pár korun.
Suché a žluté listy okurek

Suché a žluté listy okurek

Zdroj: Piqsels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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