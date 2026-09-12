Naplnila s ním jednu lahev a pak sbírala okurky po kilech. Vejce a hřebíček namixované dohromady dělají v záhoně zázraky

Snad každý netrpělivě vyhlíží okurkovou sezonu. Ať už dáváte přednost zeleninovým salátům nebo osvěžujících limonád, jejich zásoba není nikdy dostatečně velká.
Díky správné péči a pravidelnému používání vhodných hnojiv budou výsledné plody velké a plné lahodné chuti. Nepodceňujte důležitost srpnového hnojení a obohaťte záhony o dávku hnoje. Na co si dát při pěstování okurek pozor
Aby vám rostliny dobře prospívaly a plodily, musíte jim zajistit ty nejlepší životní podmínky. To spočívá především v
dostatečném množství světla, tepla, vody a důležitých živin. Půda v záhonu by měla být velmi úrodná a dobře propustná, protože zajišťuje výměnu vzduchu u kořenů, a zároveň pravidelný odtok přebytečné vody. Jakmile se na stoncích objeví žluté listy, znamená to nedostatek vody nebo některé z potřebných živin. Čím okurky v srpnu hnojit
Abyste chřadnoucí a strádající
okurky zachránili, musíte nejprve odhalit příčinu tohoto problému. Teprve poté vyberte nejrychlejší a nejúčinnější řešení. Naštěstí existují tři hnojící směsi, které lze k výživě okurek v srpnu použít a dodat jim tak veškeré potřebné látky. Nemusíte tak nutně kupovat drahá speciální hnojiva plná chemických látek, která jsou nebezpečná pro životní prostředí i vaše vlastní zdraví. Hnojivo z dřevěného popela
Tímto způsobem rostlinám skvěle prospějete, a ještě využijete organické zbytky ze své domácnosti. Díky dřevěnému popelu
posílíte kořenový systém a zlepšíte celkovou imunitu. Při aplikaci stačí jednoduše popel nasypat na záhon mezi okurky a nechat působit. S každou zálivkou se budou živiny postupně uvolňovat a vyživovat kořeny. Takto navíc vytvoříte přírodní bariéru před některými škůdci a ochranu proti bakteriálním chorobám. Zdroj fotografie: Pixabay Hnojivo z plevelných bylin
Další možností je k výživě okurek využít superfosfát. Pro přípravu této směsi budete potřebovat 2 polévkové lžíce vhodné směsi smíchané s 10 litry vody.
Každý keř spotřebuje přibližně 2 litry připraveného roztoku. Účinnějším způsobem, jak rostlinám dodat, co potřebují, je výroba nálevu z divizny nebo kopřiv. Stačí bylinami naplnit kyblík, zalít vodou a nechat fermentovat na slunném a teplém místě. Jakmile se na povrchu objeví pěna, máte hotovo a lze nálev začít používat. Hnojivo z hnoje
Velmi efektivní a jednoduchý způsob hnojení spočívá ve využívání
fermentovaného hnoje. 3 kg této hmoty vložte do kyblíku, zalijte 10 litry vody a nechte týden odstát. Poté každý litr nařeďte s dalšími 10 litry vody a nalejte přímo ke kořenům rostlin. Po dvou týdnech aplikaci tohoto nálevu zopakujte a okurky budou opravdu odolné a jejich plody velké a opravdu chutné.
VIDEO Jak na okurky od semínka po sklizeň
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři