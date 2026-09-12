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Pravidelná kontrola komína chrání dům i peněženku: Co byste měli vědět?

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Dennívýzva
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Stav komínu má velký vliv na bezpečný provoz kamen, krbu nebo kotle. Pokud se uvnitř nahromadí saze či dehet nebo dojde k poškození spalinové cesty, může se zvýšit riziko požáru i pronikání spalin do obytných prostor. Pravidelná péče o komín proto není pouze formalitou, ale důležitou součástí údržby domu. Jak často musí kominíka objednat? Ve většině […]
Pravidelná kontrola komína chrání dům i peněženku: Co byste měli vědět?

Pravidelná kontrola komína chrání dům i peněženku: Co byste měli vědět?

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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