Pravidelná kontrola komína chrání dům i peněženku: Co byste měli vědět?

Stav komínu má velký vliv na bezpečný provoz kamen, krbu nebo kotle. Pokud se uvnitř nahromadí saze či dehet nebo dojde k poškození spalinové cesty, může se zvýšit riziko požáru i pronikání spalin do obytných prostor. Pravidelná péče o komín proto není pouze formalitou, ale důležitou součástí údržby domu.
Komín může být bez pravidelné kontroly nebezpečný. Zdroj: Pexels Jak často musí kominíka objednat?
Ve většině běžných domácností platí, že spalinová cesta u spotřebičů s výkonem do 50 kW má projít odbornou kontrolou alespoň jednou za rok. Týká se to například domácností využívajících krb, kamna, nebo klasický kotel. Ne u všech spotřebičů jsou však intervaly stejné. U kondenzačních plynových spotřebičů postačuje podle platných pravidel kontrola a čištění nejméně jednou za dva roky. Podobně se přistupuje také k některým rekreačním objektům, jako jsou chaty, nebo chalupy.
Vždy je přitom potřeba zohlednit, jaký spotřebič používáte, jakým palivem topíte a jak často je zařízení v provozu. Kratší interval může doporučit také výrobce, nebo může být uveden v technické dokumentaci.
Kontrola a čištění není totéž
Pojmy kontrola a čištění se někdy používají jako jedno a to samé, ale ve skutečnosti označují dvě odlišné činnosti. Při čištění komína jde především o odstranění sazí, popílku, dehtu a dalších nečistot, které se ve spalinové cestě postupně usazují. U spotřebičů do 50 kW lze v některých případech tuto práci zvládnout i svépomocí. U zařízení spalujících pevná paliva je navíc potřeba komín čistit častěji. Pokud je například spotřebič na pevná paliva využíván celoročně, může být čištění předepsáno i třikrát za rok.
Kontrola spalinové cesty už ale patří do rukou odborníka. Kominík při ní neposuzuje pouze čistotu komína, ale také jeho technický stav, průchodnost, napojení spotřebiče, či bezpečný odvod spalin. Sleduje rovněž, zda nejsou v okolí komína nevhodně umístěny hořlavé materiály. Výsledkem kontroly je poté písemný doklad.
Kontrola a čištění není to samé. Zdroj: Pixabay Revize komína se každý rok nedělá
Dalším pojmem, který se často zaměňuje s kontrolou, je revize spalinové cesty. Na rozdíl od pravidelné kontroly není revize každoroční záležitostí. Potřebná je například před uvedením nové spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, nebo před připojením spotřebiče do dříve nepoužívaného komína. Revize se provádí také po požáru komína nebo tehdy, když se objeví trhliny či podezření na jeho poškození.
U výměny kotle, krbu nebo kamen může být revize rovněž potřeba. Výjimkou může být výměna za spotřebič stejného druhu, typu, provedení a výkonu, pokud je způsobilost spalinové cesty doložena platnou zprávou o kontrole a čištění. Revizi navíc nemůže provést každý kominík. Musí jít o odborníka s příslušnou kvalifikací revizního technika spalinových cest.
Nejlepší čas je před topnou sezónou
Předpisy neurčují konkrétní období, kdy musí kominík přijít. Z praktického hlediska je ale ideální nechat komín zkontrolovat s dostatečným předstihem před zimou, kdy začnete pravidelně topit. Na podzim bývají kominíci tradičně vytížení a čekací doby se mohou prodloužit. Výhodnější proto může být objednat kontrolu už během jara, nebo léta. Pokud kominík objeví závadu, máte dostatek času na opravu ještě před prvními chladnými dny.
Pozornost je dobré věnovat také změnám, které se během provozu objeví. Zhoršený tah, nezvyklý zápach spalin, kouř vracející se do místnosti, nebo nadměrné množství sazí jsou důvodem k tomu, aby komín zkontroloval odborník bez ohledu na termín poslední pravidelné kontroly.
Kontrolu a čištění komína nechte udělat ještě před sezónou. Zdroj: Pixabay Doklad od kominíka si schovejte
Po kontrole by měl majitel dostat zprávu o provedení čištění a kontrole spalinové cesty. Není dobré ji hned založit někam, kde už ji nikdy nenajdete. Dokument může být důležitý například při prokazování toho, že byla spalinová cesta řádně udržována. To může hrát roli také při řešení požáru, nebo pojistné události.
Pravidelná návštěva kominíka přitom ve výsledku představuje poměrně malou starost. Komín může zvenčí působit naprosto v pořádku, zatímco uvnitř se mohou hromadit usazeniny nebo vznikat závady, které laik jednoduše nepozná. Jedna kontrola tak může předejít podstatně dražší opravě a v nejhorším případě také požáru domu.
Zdroj: spp.cz. novinky.cz, levnekrby.cz, epet.cz