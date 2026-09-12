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Ruští hackeři kopírují weby známých médií a šíří falešné zprávy. Nevěřte všemu, co si přečtete

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Stránka vypadá jako Spiegel, adresa ale končí na .ltd. Stačí jeden detail v URL a čtete ruskou propagandu místo zpráv.
Hacker, telefon

Hacker, telefon

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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