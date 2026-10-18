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V Přerově ANO chystá koalici s ODS a lidovci, primátorem zůstane Vrána

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V Přerově by mělo koalici vytvořit vítězné hnutí ANO s ODS a lidovci, primátorem by měl zůstat Petr Vrána z ANO. Koalice by měla v pětatřicetičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu 24 mandátů.
V Přerově ANO chystá koalici s ODS a lidovci, primátorem zůstane Vrána

V Přerově ANO chystá koalici s ODS a lidovci, primátorem zůstane Vrána

Zdroj: poskytl Petr Vrána
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 19:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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