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Do Česka dorazí další ochlazení. Teploty spadnou pod nulu, meteorologové čekají první mrazy

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Počasí v Česku se během následujících dnů výrazně změní. Zatímco o víkendu mohou teploty na jižní Moravě vystoupat až k 18 stupňům Celsia, začátkem příštího týdne se citelně ochladí. Nejnižší teploty se očekávají v úterý ráno, kdy mohou zejména v Čechách klesnout až ke dvěma stupňům pod nulou. Přibude také přízemních mrazíků, které mohou poškodit citlivé rostliny.
Do Česka dorazí další ochlazení. Teploty spadnou pod nulu, meteorologové čekají první mrazy

Do Česka dorazí další ochlazení. Teploty spadnou pod nulu, meteorologové čekají první mrazy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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