Do Česka dorazí další ochlazení. Teploty spadnou pod nulu, meteorologové čekají první mrazy

Českou republiku čeká další ochlazení, které bude nejvýraznější během nočních a ranních hodin. Po přechodu studené fronty začne počasí postupně ovlivňovat chladnější vzduch. Denní teploty se přitom na většině území udrží nad deseti stupni, výraznější rozdíly však přinesou právě noci. V některých oblastech mohou teploměry poprvé během této epizody ukázat záporné hodnoty. Největší pravděpodobnost mrazu se zatím očekává v úterý 13. října. Vývoj ale bude záviset také na množství oblačnosti a rychlosti větru.
Víkend přinese déšť, na jihu Moravy bude tepleji
Sobota 10. října bude na většině území převážně zatažená, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera začnou srážky od severozápadu postupně ustávat a zejména v Čechách se může oblačnost protrhávat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 16 stupni Celsia. Na jižní Moravě může být ještě tepleji, místy až 18 stupňů. Neděle nabídne proměnlivější oblačnost a přeháňky se budou objevovat především v Čechách. Ráno se mohou místy tvořit mlhy, zatímco odpolední maxima dosáhnou většinou 10 až 15 stupňů.
Výraznější ochlazení se zatím během víkendu neočekává. Už v noci na neděli však mohou teploty v Čechách místy klesnout ke třem stupňům. Rozdíly mezi jednotlivými oblastmi budou poměrně výrazné, zejména kvůli proměnlivé oblačnosti. Tam, kde se obloha vyjasní, bude vzduch během noci rychleji chladnout. Naopak pod souvislejší oblačností zůstanou teploty zpravidla vyšší. Právě tento rozdíl bude důležitý také během následujících dnů, kdy se očekává příchod prvních výraznějších mrazíků.
V úterý mohou teploty klesnout až na minus dva stupně
V pondělí 12. října se bude dále ochlazovat, především v ranních hodinách. Nejnižší noční teploty se mají pohybovat mezi sedmi a dvěma stupni Celsia, ojediněle se však již mohou objevit přízemní mrazíky. Během dne vystoupají teploty většinou na 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až na 17 stupňů. Přeháňky se očekávají především v severovýchodní polovině republiky. Večer by mělo na mnoha místech oblačnosti ubývat. Právě následné vyjasnění může vytvořit vhodné podmínky pro další pokles teplot.
Nejchladnější ráno by podle současného výhledu mělo přijít v úterý 13. října. Teploty během noci klesnou nejčastěji na pět až nula stupňů, zejména v Čechách však mohou ojediněle dosáhnout až minus dvou stupňů. Přes den se očekává převážně jasná až polojasná obloha, místy ale mohou zpočátku přetrvávat mlhy nebo nízká oblačnost. Odpolední maxima se mají pohybovat mezi 11 a 16 stupni. Večer začne v západní polovině Čech přibývat oblačnosti. Ve středu se potom riziko přízemních mrazíků zvýší především na Moravě a ve Slezsku.
Mrazíky mohou zasáhnout zahrady i údolní oblasti
S příchodem chladných nocí roste riziko poškození rostlin, které dosud zůstávají venku. Ohrožené mohou být především balkonové květiny, teplomilná zelenina nebo některé pozdní odrůdy pěstované na zahradách. Důležité je přitom rozlišovat mezi běžně uváděnou teplotou vzduchu a přízemním mrazem. Meteorologická teplota se standardně měří ve výšce dvou metrů nad zemí, zatímco těsně nad povrchem může být při jasné a klidné noci podstatně chladněji. Přízemní mrazík se proto může objevit i ve chvíli, kdy předpověď uvádí teplotu několik stupňů nad nulou. Nejrychleji se ochlazují zejména otevřené plochy a údolní polohy, kde se může hromadit studený vzduch.
Ve druhé polovině týdne se může znovu oteplit
Chladnější počasí by podle současné předpovědi nemuselo vydržet po celý příští týden. Od čtvrtka 15. října se očekává přechodné oteplení, při kterém mohou denní teploty vystoupat na 15 až 20 stupňů Celsia. V závěru týdne by se však maxima měla znovu pohybovat převážně mezi 11 a 16 stupni. Výrazné ochlazení tak zatím nelze považovat za začátek dlouhodobého zimního počasí. Střednědobé modely předpokládají do 20. října teploty spíše odpovídající dlouhodobému průměru. Meteorologické výpočty ale zároveň upozorňují na zvýšenou nejistotu předpovědi od začátku příštího týdne, takže přesné rozložení mrazů se ještě může změnit.