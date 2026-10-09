Připravte si deštníky a pláštěnky. Až na výjimky nám víkend z velké části proprší

Připravte si deštníky a pláštěnky. Až na výjimky nám víkend z velké části propršíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Připravte si deštníky a pláštěnky. Až na výjimky nám víkend z velké části propršíZdroj: 123rf
Článek byl publikován 09.10.2026 14:00
Předpovědní mapy jsou skvělým nástrojem, jak se vyznat v počasí a častokrát nám toho poví mnohem více, než...
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Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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