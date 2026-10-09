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Připravte si deštníky a pláštěnky. Až na výjimky nám víkend z velké části proprší

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Do Česka přišel pravý podzim a víkend to prokáže v plné parádě. Čekají nás deštivé a velmi větrné dny a teploty nad 15 °C budeme hledat jen stěží. My vám povíme, kde naprší nejvíce nebo kde naopak pěkné počasí vydrží.
Připravte si deštníky a pláštěnky. Až na výjimky nám víkend z velké části proprší

Připravte si deštníky a pláštěnky. Až na výjimky nám víkend z velké části proprší

Zdroj: 123rf
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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