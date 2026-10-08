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Británii zasáhne 551 mil dlouhá stěna deště a sněhu, aneb proč číst předpověď správně

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Předpovědní mapy jsou skvělým nástrojem, jak se vyznat v počasí a častokrát nám toho poví mnohem více, než pouhá předpověď pro konkrétní místo. Pokud ale člověk neví, jak vznikají a fungují, pak může dostat velmi zavádějící informaci. Stejně jako se to stalo v britském tisku, který varoval před blížící se 551 mil dlouhé stěně deště a sněhu.
Británii zasáhne 551 mil dlouhá stěna deště a sněhu, aneb proč číst předpověď správně

Británii zasáhne 551 mil dlouhá stěna deště a sněhu, aneb proč číst předpověď správně

Zdroj: depositphotos.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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