Předpověď na zimu 2026/2027 se výrazně změnila: Máme se připravit na úplně jiné počasí, než meteorologové tvrdili

Předpověď na zimu 2026/2027 se výrazně změnila: Máme se připravit na úplně jiné počasí, než meteorologové tvrdiliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ZimaZdroj: Fotografie: Pexels
Článek byl publikován 09.10.2026 07:49
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