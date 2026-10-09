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Předpověď na zimu 2026/2027 se výrazně změnila: Máme se připravit na úplně jiné počasí, než meteorologové tvrdili

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Zima může být v Evropě teplejší než obvykle. Meteorologické modely zároveň upozorňují, že krátké vpády studeného vzduchu mohou i tak přijít.
Zima

Zima

Zdroj: Fotografie: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:49

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