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Evropa je opět rozpůlená. Zablokovaná atmosféra z ní vytvořila dva různé světy

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Zatímco my jsme si mohli na přelomu září a října užívat teplých dnů babího léta, západní Evropu sužují chlad a silné deště. Může za to Omega blok nad střední Evropou.
Evropa je opět rozpůlená. Zablokovaná atmosféra z ní vytvořila dva různé světy

Evropa je opět rozpůlená. Zablokovaná atmosféra z ní vytvořila dva různé světy

Zdroj: depositphotos.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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