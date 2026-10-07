Evropa je opět rozpůlená. Zablokovaná atmosféra z ní vytvořila dva různé světy

Evropa je opět rozpůlená. Zablokovaná atmosféra z ní vytvořila dva různé světyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Evropa je opět rozpůlená. Zablokovaná atmosféra z ní vytvořila dva různé světyZdroj: depositphotos.com
Článek byl publikován 07.10.2026 15:00
Očekávání meteorologů se bohužel naplňují. Vysoké teploty zaznamenané letos v létě přinesly extrémní ohřátí...
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Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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