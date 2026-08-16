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Vážná nehoda u Boru. Řidiče museli ze zdemolované Octavie vystříhat hasiči

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Vážná nehoda se stala v sobotu večer v lokalitě Nová Hospoda u Boru na Tachovsku. Řidič Škody Octavia tam vyjel z kruhového objezdu a převrátil auto přes střechu. Vyprostit ho museli hasiči.
Vážná nehoda v průmyslové zóně u Boru. Foto: HZS Bor

Vážná nehoda v průmyslové zóně u Boru. Foto: HZS Bor

Zdroj: ČRzprávy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČRnehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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