Foto: V Praze narazila tramvaj do popelářského vozu, škoda jde do stovek tisíc

Foto: V Praze narazila tramvaj do popelářského vozu, škoda jde do stovek tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nehoda tramvaje a popelářského vozu v Moskevské ulici v Praze. Foto: HZS Praha
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ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →