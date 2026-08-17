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Foto: V Praze narazila tramvaj do popelářského vozu, škoda jde do stovek tisíc

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Se zdemolovanou přední částí skončila dnes ráno tramvaj v Moskevské ulici na Praze 10. Kolem sedmé hodiny ráno tam narazila tramvaj do zadní části popelářského vozu.
Nehoda tramvaje a popelářského vozu v Moskevské ulici v Praze. Foto: HZS Praha

Nehoda tramvaje a popelářského vozu v Moskevské ulici v Praze. Foto: HZS Praha

Zdroj: ČRzprávy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČRnehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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