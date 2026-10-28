Škriniar zažil na hřišti hromadnou bitku. Po tureckém derby musela zasahovat policie a padaly červené karty

Rozhodčí ukončil zápas 9. kola turecké Süper Lig 26. října 2026 a domácí Galatasaray mohl slavit výhru nad největším rivalem. Oslava trvala jen pár vteřin. Kerem Aktürkoglu se střetl s Rolandem Sallaiem a během chvíle byli na trávníku hráči obou týmů, náhradníci i členové realizačních týmů. Abdülkerim Bardakci a Archie Brown skončili na zemi, oba odešli s červenou kartou a situaci nakonec musela uklidňovat policie. O dva dny později už nejde jen o emoce po derby. Turecký fotbalový svaz poslal oba hráče před disciplinární komisi za napadení. Uprostřed potyčky stál i slovenský obránce Milan Škriniar, v oficiálních dokumentech svazu ale nefiguruje.
Jak se z vítězství stala rvačka
Sportovně měl Galatasaray zápas pod kontrolou už o poločase. Victor Osimhen skóroval ve 29. a 44. minutě a domácí šli do kabin s náskokem dvou gólů. Fenerbahçe po změně stran snížilo, v 62. minutě se trefil İrfan Can Kahveci. Hosté pak tlačili na vyrovnání až do posledních vteřin. Podrobný průběh popisuje zápasová zpráva agentury Anadolu Ajansı.
Skutečné drama ale přišlo po závěrečném hvizdu. Podle agentury TASR, z jejíhož zpravodajství vycházel slovenský Sportnet, roztržku zřejmě odstartovala slovní výměna mezi Aktürkogluem a Sallaiem. Co přesně si řekli a kdo udělal první krok, dostupné záběry nezachycují. Mezi hráče se pokusil vstoupit brankář Uğurcan Çakır, jenže chumel jen rostl. Přidávali se další hráči, náhradníci i lidé z lavičky.
Současně se rozhořel nejostřejší střet celého večera. Podle Sport.cz chytil Brown Bardakciho „do kravaty“ a poslal ho k zemi, slovenský Šport.sk píše o stažení zezadu za krk. Oba skončili na trávníku a ostatní je museli od sebe odtrhávat. Na videích z tribun, která se šířila po sociálních sítích, je tahle část potyčky dobře vidět. Začátek celého konfliktu a případné provokace před prvním kontaktem na nich ale chybějí.
Sport.cz navíc s odkazem na turecká média uvádí, že se obě strany nezklidnily ani v útrobách stadionu.
Po zápase měl každý z aktérů vlastní verzi. Brown podle citací agentury DPA, které převzala TASR, tvrdil, že se jen zastal spoluhráče Mattea Guendouziho, kterého podle něj soupeř tahal za vlasy, a reakci soupeřů přirovnal k ženskému chování. Bardakci odpověděl stručněji: z videa bude vidět, kdo zaútočil jako první. Dvě verze, jeden střet. Rozsoudit ho teď musí disciplinární komise.
Škriniar: celý zápas, žlutá karta a hlavička z čáry
Pro slovenské a české fanoušky měl večer ještě jeden rozměr. Milan Škriniar odehrál za Fenerbahçe celých devadesát minut a patřil k nejvýraznějším hráčům hostů. V prvním poločase dostal žlutou kartu. V 90. minutě mohl zápas srovnat, jeho hlavičku ale z brankové čáry odvrátil Mario Lemina. Pár centimetrů dělilo Fenerbahçe od bodu, který by celé derby přepsal.
Po závěrečném hvizdu se Škriniar ocitl v epicentru dění. Sportnet u agenturní fotografie uvádí, že stojí „třetí zleva“ a „zapojuje se do potyčky“. Šport.sk napsal, že slovenský stoper „zažil pořádnou divočinu“. Žádný z dostupných zdrojů ale nepopisuje, že by Škriniar někoho napadl nebo patřil k hlavním aktérům. Byl v chumlu. Víc doloženo není.
A to podstatné stojí v oficiálním dokumentu. Podle disciplinárních podnětů, které turecký svaz zveřejnil 27. října, Škriniar mezi stíhanými nefiguruje. Pro slovenskou reprezentaci je to dobrá zpráva: za současného stavu proti němu neběží v Turecku žádné řízení, natož aby mu hrozil trest s dopadem mimo klubovou soutěž.
Napadení podle článku 44: až deset zápasů
Červené karty po závěrečném hvizdu nejsou v tureckém fotbale ničím novým. Tentokrát je ale kvalifikace vážnější. Podle disciplinárních podnětů TFF ze 27. října 2026 byli Bardakci i Brown posláni před disciplinární komisi PFDK za „saldırı“, tedy útok či napadení podle článku 44.
Rozdíl proti běžné strkanici je zásadní. Disciplinární řád TFF stanovuje za napadení u hráčů distanc v rozmezí:
|Článek
|Provinění
|Sazba pro hráče
|44
|Saldırı (napadení)
|5 až 10 soutěžních zápasů
|45
|Kavga (rvačka)
|3 až 5 soutěžních zápasů
Bardakci a Brown jsou oficiálně vedeni podle přísnějšího článku. Mírnější varianta podle článku 45 by připadala v úvahu jen v případě, že by komise případ překvalifikovala. Zatím jde o podněty, nikoli o rozsudek, a termín rozhodnutí svaz nezveřejnil. Hráči tedy trest zatím nedostali, hrozí jim ale citelný.
Seznam stíhaných je delší než dvě jména. Za napadení a porušení akreditačních pravidel čelí řízení také Serhat Doğan z realizačního týmu Galatasaraye. Za Fenerbahçe je uveden klubový pracovník Ahmet Aytar kvůli porušení pokynů a akreditace. Oba kluby navíc půjdou před komisi kvůli chování fanoušků a dalším událostem na stadionu. Fenerbahçe si k tomu připsalo ještě jednu položku: týmové nesportovní chování, protože jeho hráči v derby nasbírali pět žlutých a jednu červenou kartu.
Tabulka se nezměnila, sestavy se změnit můžou
Bitka sama o sobě na bodech nic nemění. Galatasaray po devíti kolech vede ligu s 22 body, páté Fenerbahçe jich má 16. Šestibodový náskok je na začátku sezony slušný polštář, ale ne rozhodující.
Skutečný dopad může přijít přes absence. Pokud komise potvrdí tresty podle článku 44, přijde Galatasaray o Bardakciho a Fenerbahçe o Browna nejméně na pět soutěžních zápasů, v krajním případě až na deset. Na podzim, kdy má liga nabitý program, je to citelná díra v obraně na obou stranách.
Podle nás to víc bolí Fenerbahçe. Galatasaray si odnesl výhru, šestibodový náskok i psychickou převahu. Hosté odjeli s prázdnýma rukama, s hráčem stíhaným za napadení a k tomu s podnětem za kolektivní nesportovní chování. Derby se dá prohrát dvakrát: jednou na výsledkové tabuli, podruhé po ní.
Derby s dlouhou pamětí
Souboji Galatasaraye s Fenerbahçe se v Turecku přezdívá interkontinentální derby. Galatasaray sídlí na evropské straně Istanbulu, Fenerbahçe na asijské a mezi oběma kluby leží Bospor. Vyhrocená atmosféra k němu patří skoro sto let. Televize beIN SPORTS připomíná, že se kluby v roce 1934 dokonce spojily do společného výběru „FenerSaray“. Ve stejném roce ale přišel i jeden z prvních velkých skandálů: po konfrontaci hráčů a diváků bylo suspendováno sedmnáct hráčů.
Nejbližší moderní paralela je z 2. listopadu 2018. Derby tehdy skončilo remízou 2:2 a po závěrečném hvizdu se strhla potyčka zhruba třiceti hráčů a členů realizačních týmů. Rozhodčí rozdal tři červené karty a disciplinární komise pak nešetřila:
- trenér Fatih Terim: 7 zápasů
- Hasan Şaş: 8 zápasů
- Jailson: 8 zápasů
- Roberto Soldado: 6 zápasů
- Badou Ndiaye: 5 zápasů
Starší přehledy připomínají i derby z roku 2009 se čtyřmi červenými kartami nebo rok 2012, kdy Engin Baytar dostal po kontaktu s rozhodčím rekordní distanc na jedenáct zápasů. Srovnání s letošním případem má ale zatím jednu mez: tehdy komise rozhodla, dnes existují teprve podněty.
Letošní incident přesto vyčnívá. Přišel až po konci zápasu, zahrnul hráče i lidi z laviček, vyžádal si zásah policie a během jednoho dne skončil u disciplinární komise s kvalifikací napadení. Čeští fanoušci ho viděli hlavně na videích, která obletěla sociální sítě, a Sport.cz ho nazval „totálním šílenstvím“.
Osimhenovy dva góly rozhodly o třech bodech, o tom, kdo bude chybět v příštích týdnech, ale rozhodlo pár vteřin po závěrečném hvizdu. Škriniar odchází z istanbulského večera jen se žlutou kartou a hlavičkou, která skoro změnila výsledek. Bardakci s Brownem míří k disciplinární komisi.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle