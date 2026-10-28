Augusta slíbil změny po prohře s Libercem, ale efekt byl nulový. Sparta padla na Kladně 1:5 a psychika týmu je v troskách

Úterní večer 27. října na ČEZ Stadionu sledovalo 5 200 diváků a ve 33. minutě už bylo rozhodnuto. Jakub Audette zvýšil na 3:0 a Sparta, která o čtyři dny dřív slyšela od svého trenéra, že „takhle to dál nejde“, působila jako tým, který neví, co s pukem. Augusta po zápase nehledal výmluvy. Mluvil o nejhorším výkonu sezony a o psychice, která je podle něj „strašně křehká“. To je přiznání, které váží víc než samotné skóre. Trenér veřejně ohlásí zásah, tým dostane pár dní na reakci a místo ní přijde nejhlubší propad ročníku. Sparta tak v sezoně 2026/27 není mimo hru, ale komfortní zónu favorita už opustila.
Slib z Liberce
Všechno začalo v pátek 23. října v Liberci. Sparta tam prohrála 1:3 a způsob, jakým prohrála, Augustu zjevně vytočil. Tým podle něj nebyl od začátku na zápas nachystaný a větší nasazení ukázal teprve ve chvíli, kdy mu „teklo do bot“. K tomu přidal nevyužité přesilovky a jeden obzvlášť bolestivý detail: Sparta inkasovala gól v době, kdy sama hrála přesilovku.
Augusta výkon označil za neakceptovatelný a dodal větu, která se po Kladnu vrací jako bumerang: „Budeme do toho asi muset sáhnout a něco s tím udělat.“ iSport ji vyložil jako jasné avízo změn v sestavě.
Co následovalo? Domácí zápas s Olomoucí, tedy s posledním týmem tabulky. Sparta vyhrála 2:1, ale až po prodloužení a s velkými problémy. Body přišly, přesvědčivá odpověď ne. Blümel i Řepík po zápase mluvili opatrně: tým musí hrát lépe a góly prý začnou padat.
Na Kladně nezačaly.
Zápas, který měl všechno špatně
Oficiální zápis z utkání na webu Sparty se čte jako seznam všeho, co Augusta po Liberci kritizoval:
|
|Kladno
|Sparta
|Skóre po třetinách
|1:0, 2:0, 2:1
|
|Konečný výsledek
|5
|1
|Využité přesilovky
|2 ze 4
|0 ze 3
|Góly v oslabení soupeře
|2
|
Skóre otevřel v 10. minutě Hlava, ve druhé třetině přidali Vigneault a Audette. Blümel sice ve 47. minutě snížil, jenže Kladno odpovědělo dvěma góly během necelých dvou minut: Ojamäki v 50., Přikryl v 51. minutě. Sparta tím dostala odpověď na otázku, jestli umí zápas zdramatizovat. Neumí, alespoň ne teď.
Zápas rozhodla kladenská první lajna. Ojamäki, Vigneault a Audette si připsali shodně gól a asistenci, dohromady tedy 3+3. Jedna formace soupeře tak nasbírala šestkrát víc kanadských bodů, než kolik gólů dala celá Sparta. Trenér Kladna Radim Rulík navíc vyzdvihl brankáře Brízgalu, který podržel tým ve chvílích, kdy hosté šance měli.
Hra v přesilovkách a oslabeních je podle nás nejvýmluvnějším číslem večera. V Liberci Sparta přesilovky neproměnila a navíc dostala gól při vlastní početní výhodě. Na Kladně znovu nula ze tří a dvakrát inkasovala v oslabení. Pokud byly změny po Liberci mířené právě sem, zatím se neprojevily vůbec.
Psychika, ne rozestavení
Nejzajímavější na celém večeru nejsou čísla, ale to, jak o nich Augusta mluvil. Podle ČTK popsal, že hráči „klesají na mysli“ a že ve druhé třetině nebyl na ledě hráč, který by chtěl hrát s pukem a kterému by puk neodskočil. Ofenzivu Sparty přirovnal k tlačení do kopce: nepadá jí to, nepomůže si přesilovkou ani šťastným gólem.
Tady se podle nás láme celý příběh. Když trenér mluví o lajnách, vhazování nebo zónové obraně, problém se dá přeskládat na tabuli. Když mluví o tom, že hráči nechtějí puk, jde o důvěru ve vlastní hru. A tu žádná výměna hráčů ani přeházení útoků přes noc nevrátí.
Ještě ostřeji to formuloval kapitán Filip Chlapík. „Víme, že to stojí za h…,“ řekl podle iSportu a do kritiky zahrnul i sebe. Má k tomu důvod. Podle statistik Českého hokeje má po 14 zápasech 3 góly a 15 asistencí, ale v době zápasu na Kladně čekal na gól už osm utkání. Pro srovnání: v minulé sezoně nastřílel v 67 zápasech 27 branek. Kapitán, který tým táhne nahrávkami, ale střelecky mlčí, je přesným obrazem celé Sparty.
Augusta po zápase prohlásil, že Sparta v posledních pěti zápasech dává v průměru jeden gól. Prostý součet posledních pěti extraligových výsledků dává sedm branek, tedy 1,4 na zápas. Na podstatě to nic nemění: na tým, který má v kádru Blümela, Sekáče a Chlapíka, je to žalostně málo.
Za celou sezonu dokázala Sparta vyhrát dvakrát po sobě jen jednou: v 10. a 11. kole porazila Vítkovice 3:0 a Plzeň 2:0. Obě výhry přišly s čistým kontem. Jinými slovy: když se Spartě daří, je to zásluhou obrany, ne útoku.
Výměny hráčů jako odpověď vedení
Vedení klubu se k propadu veřejně nevyjádřilo prohlášením, ale činy. Během pár dní proběhly dvě výměny. Sparta poslala Tomáše Hyku pryč a získala centra Vojtěcha Hradce. Sportovní ředitel Divíšek tuto výměnu popsal jako snahu vyhovět potřebám trenérů, Hradec má přinést defenzivní jistotu, sílu na vhazování a hru v oslabení. Augusta ho zná z juniorské reprezentace.
Druhou výměnou odešel Hrabík na Kladno a do Prahy se vrátil odchovanec Martin Procházka, poctivý útočník s dobrou střelou, s nímž ale klub předem počítal v jasně vymezené roli.
Oba noví hráči nastoupili právě na Kladně. Výsledek známe. Bylo by nefér házet porážku na ně, jenže z profilu obou je zřejmé, že jde o hráče na stabilizaci detailů, ne o střelce, kteří vyřeší produktivitu. Střelecká esa musí Sparta najít ve vlastních řadách.
Ohrožení trenéra ve funkci zatím žádný zdroj nepotvrzuje. Augusta přišel před touto sezonou jako nová tvář a klub stál za změnou realizačního týmu. Tlak ale roste. Livesport před startem ročníku psal o Spartě jako o jednom z hlavních favoritů, se silným rozpočtem a hvězdnými posilami. U takového týmu se trpělivost neměří měsíci.
Tabulka zatím nepanikaří, pátek ano
Podle tabulky Českého hokeje je Sparta po 15 zápasech jedenáctá s 19 body. Bilance: pět výher, jedna výhra v prodloužení, dvě porážky po prodloužení nebo nájezdech a sedm proher. Skóre 38:39 je záporné, což je u týmu s titulovými ambicemi věc dlouho nevídaná.
Systém soutěže podle APK LH posílá první čtyři týmy rovnou do čtvrtfinále, páté až dvanácté místo do předkola a čtrnáctý tým do baráže. Kde tedy Sparta stojí:
- na 4. Kladno (poslední přímý postup) ztrácí 7 bodů,
- na 5. Karlovy Vary 6 bodů,
- před 12. Mladou Boleslaví má jen 2 body,
- před 13. Vítkovicemi 6 bodů,
- před poslední Olomoucí 9 bodů.
Ještě po 14. kole psal klubový web, že devátá příčka neodpovídá ambicím. Teď je Sparta o dvě místa níž. Pro naději lze připomenout, že pomalé starty zažila i v sezonách 2021/22 a 2022/23, kdy se po 14 kolech pohybovala kolem devátého místa a základní část nakonec dokončila třetí. Jenže tehdy po takovém startu nepřišlo veřejné varování trenéra, na které tým odpověděl debaklem.
Proto je páteční zápas v Mladé Boleslavi tak výbušný. Hraje se 30. října od 17:30 ve ŠKOENERGO Aréně a soupeř je přímo za Spartou. Výhra v základní hrací době by Boleslav posunula před Spartu. A Sparta s ní letos neumí: 22. září doma prohrála 3:5 a už v srpnové přípravě 1:3.
Augusta po Kladnu řekl, že chce věřit, že tým narazil na pomyslné dno a odrazí se. Před reprezentační pauzou zbývají dva zápasy. V Boleslavi se ukáže, jestli to byla věta trenéra, který zná svou kabinu, nebo jen další slib, na který hráči nenajdou odpověď.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka