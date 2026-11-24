Do nového pořadu Hvězdy na ledě, který diváci uvidí v roce 2027, nastupuje Dana Morávková jako někdejší dvojnásobná juniorská mistryně republiky v tancích na ledě. Z dětství na bruslích si dodnes vybaví hlavně ranní tréninky a tátův trabant. Krasobruslení ale mezitím uteklo dopředu, takže má teď pocit, že se všechno učí znovu. Do soutěže tak jde s jediným přáním, aby si na bruslích nikdo nic nezlomil.
Sedmá účastnice na startu
Sestavu prvního ročníku show, kterou v živých přenosech na jaře 2027 uvedou televize Nova a Markíza, doplní jako sedmá soutěžící. Nikdo zatím přesně neví, co přesně na ledě přijde, bere to ale s chutí. „Je skvělé být u prvního ročníku a asi to bude i velké dobrodružství, když nikdo nevíme, co nás čeká!“ řekla pro TV Nova.
Ranní tréninky v tátově trabantu
K ledu má totiž blíž, než by se mohlo zdát. Jako holka se věnovala tancům na ledě a dotáhla to až ke dvěma titulům juniorské mistryně republiky. Za medailemi ale stála pořádná dřina, na kterou dodnes nezapomněla. „V mládí jsem se krasobruslení věnovala. Vybaví se mi ranní tréninky a tátův trabant. Hodně pádů a slz, ale také radost, když se něco povedlo,“ řekla.
Led ostatně úplně neopustila ani v dospělosti. V muzikálu Popelka na ledě si zahrála královnu po boku Vlastimila Harapese a na TV Barrandov moderovala bruslařskou show Tenký led. Od jejích závodních juniorských let se ale sport posunul tak daleko, že dřívější zkušenosti samy o sobě nestačí. „Tím, že jsem krasobruslení jako holka dělala, tak si uvědomuji, jak dopředu tento sport šel. Ta čtyřicetiletá mezera je opravdu znát. Mám pocit, že se vše učím od začátku,“ vysvětlila.
Zkušenost ze StarDance
Pohyb má ale v krvi, vystudovala totiž choreografii. Před kamerami se tak už jednou v taneční soutěži představila, když v roce 2012 nastoupila do páté řady StarDance …když hvězdy tančí a na parketu tančila s Jiřím Heinem.
Herečku ale diváci znají hlavně z jiných rolí. Už od roku 2008 hraje doktorku Zdenu Suchou v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, v paměti utkvěla i jako zlá princezna Dora z pohádky Z pekla štěstí a malou roli dostala také v americkém fantasy filmu Van Helsing režiséra Stephena Sommerse. Dlouhodobě navíc patří k oporám pražského Divadla Bez zábradlí a zůstává tváří Snídaně s Novou.
Na novou bruslařskou výzvu se proto těší a bere ji s humorem. „Těším se, co všechno nového se naučím. Je to přeci paráda, že ještě nemusím brusle pověsit na hřebík! Doufám, že diváci budou shovívaví a že to ve zdraví přežiji. V herectví se přeje ZLOM VAZ a tady nám všem přeji HLAVNĚ SI NIC NEZLOMIT.“
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Rozhovor D. Morávková).