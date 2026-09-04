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Urgentní příjem ostravské nemocnice měl letos rekordní léto

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Letošní prázdniny přinesly ostravské Fakultní nemocnici výrazně vyšší vytížení urgentního příjmu. Za červenec a srpen tam lékaři ošetřili přes 10 400 pacientů, což je…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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