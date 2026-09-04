Soudy opakovaně zamítají stížnosti obcí proti průzkumu pro hlubinné úložiště jaderného odpadu

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Soudy opakovaně zamítají stížnosti obcí proti průzkumu pro hlubinné úložiště jaderného odpaduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nejvyšší správní soud (NSS) znovu stanul na straně státu ve sporu o průzkum lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. Tentokrát zamítl kasační stížnost…
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