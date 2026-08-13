Urgentní cíl Budkowského? Konec opakovaných problémůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Urgentní cíl Budkowského? Konec opakovaných problémů
Fernando Alonso upozorňuje, že současná generace pohonných jednotek formule 1 klade až příliš velký důraz...
Valtteri Bottas tvrdí, že Cadillac dosáhl ve své debutové sezóně znatelného pokroku. Americký tým se...
Haas působí ve F1 už desátou sezonu a od svého vzniku patří mezi nejmenší a nejchudší týmy. Většinou se mu...
Cadillac se v polovině své první sezóny v kolotoči F1 rozhodl přistoupit k radikálnímu kroku. Během letní...
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