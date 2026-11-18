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Úřady práce přepočítávají superdávku. Tyto 4 skupiny Čechů na ni mohou doplatit
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Dvě domácnosti v různých okresech mají podobné příjmy a za poslední měsíce […]
Úřady práce přepočítávají superdávku. Tyto 4 skupiny Čechů na ni mohou doplatit
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 18.11.2026 07:48
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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