Zahradu pohltil les
Takzvaná
zednářská zahrada vznikala v Lednici na konci 18. století, přibližně v letech 1791 až 1799. Její vznik je spojen s knížetem Aloisem I. z Lichtenštejna, který tehdy nechal rozsáhlý zámecký park přetvářet podle dobových představ o krajinářském umění. Na podobě zahrady se podíleli architekti a zahradníci působící ve službách šlechtického rodu.
Nešlo o obyčejné místo osázené okrasnými dřevinami. Celá kompozice byla založena na
geometrických tvarech, osách, průhledech a symbolice. Cesty a skupiny stromů vytvářely kruhy, kosočtverce i hvězdicové obrazce. Některé motivy připomínaly nástroje používané svobodnými zednáři, například kružítko, úhelník nebo olovnici.
Zahrada měla také výrazný
duchovní a filozofický rozměr. V období osvícenství byly podobné symboly spojovány s poznáním, světlem a hledáním pravdy. Zednářské společnosti tehdy sdružovaly významné osobnosti společenského a politického života a jejich myšlenky ovlivňovaly také umění a architekturu.
Uprostřed stával chrám Slunce
Jedním z nejvýraznějších prvků původní zahrady byl
chrám Slunce. Stál v místě, kde se sbíhalo osm hlavních os celé kompozice. Jednotlivé směry přitom nebyly zvoleny náhodně. Propojovaly zahradu s dalšími významnými místy v krajině, mimo jiné s minaretem, Janohradem a lednickým zámkem.
Součástí kompozice byly také menší zahradní prostory a zákoutí. Objevovaly se v nich
motivy hvězd, kruhů a geometrických obrazců. Výsledkem byla promyšlená krajinná architektura, která měla svůj význam jako celek, nikoli pouze jako soubor jednotlivých cest a stromů.
Původní podoba zahrady se však nedochovala. Po smrti knížete Aloise I. v roce 1805 převzal správu rodového majetku jeho bratr Jan I. Josef. Ten začal park postupně přetvářet podle
nových romantických představ. Některé původní dominanty zmizely, jiné změnily své umístění. Chrám Slunce se nedochoval a postupně zanikla také většina původních cest a průhledů.
Z někdejší zahrady tak zůstaly především stromy, části cest a stopy geometrického uspořádání, které časem pohltil okolní porost.
Zámek Valtice | Zdroj: Depositphotos.com Tajemství odhalily až letecké snímky
Dlouhou dobu nikdo přesně nevěděl, jak rozsáhlá a propracovaná původní zahrada byla. Změna přišla při porovnávání historických plánů s leteckými snímky. Zahradníci si všimli, že rozmístění některých stromů a zbytky cest stále odpovídají původním geometrickým obrazcům.
O znovuobjevení zahrady informoval
Český rozhlas už v roce 2012. Významnou roli při jejím odhalování sehrál zahradní architekt Přemysl Krejčiřík, který se podílel na interpretaci historické kompozice. Právě díky porovnání starých map a skutečného stavu parku se podařilo lépe pochopit, jak zahrada kdysi fungovala.
Některé její části lze rozpoznat také podle jírovců, stromů známých jako kaštany. Jejich rozmístění pomáhá určit někdejší hranice a osy zahrady. Když na jaře rozkvetou, některé původní souvislosti jsou v krajině lépe patrné.
Dnes už návštěvník původní zahradu v celé její kráse neuvidí. Přesto její zbytky připomínají dobu, kdy se v Lednici nebudovaly jen krásné zámecké stavby, ale také krajina plná skrytých významů a symbolů.
Lednicko-valtický areál byl v roce 1996 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Jeho hodnota nespočívá pouze v jednotlivých památkách, ale také v promyšleném propojení architektury, přírody a krajinných kompozic. Zednářská zahrada je jedním z méně známých dokladů toho, jak důmyslně dokázali její tvůrci s celým prostorem pracovat.
Zdroje článku:
irozhlas.cz, valtice.eu, hs-liechtenstein.cz, update.npu.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Barbora Jelínková