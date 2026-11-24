Kdo bude projíždět historickým centrem Hradce Králové, tak si všimne, že dopravních značek je tu najednou nějak podezřele hodně. Důvod je prostý. Na Velké náměstí zamíří dnes šestnáctimetrová jedle z Malšovy Lhoty, která se stane jednou z hlavních ozdob letošních svátků. Řidiči musí respektovat dopravní omezení s tím spojená. Zákaz zastavení s omezením parkování bude platit na Velkém i Masarykově náměstí a také v ulicích Havlíčkova, Mýtská a V Kopečku. Převoz se uskuteční v ranních a dopoledních hodinách a konvoje doprovodí městská policie.
Příjezd vánočního jehličnanu je součástí příprav na vánoční trhy, které odstartují v neděli 29. listopadu. Právě tehdy se také v 18 hodin slavnostně rozsvítí vánoční výzdoba a strom. Historické náměstí se promění ve vánoční vesničku s dřevěnými stánky, kolotočem, vyhlídkovým kolem a oblíbeným ledovým kluzištěm kolem mariánského sloupu.
S dopravními komplikacemi ale musí řidiči počítat nejen při přípravách, ale také po celou dobu konání trhů. „Dopravní omezení budou platit i během vánočních trhů. Vjezd do historického centra bude povolen pouze rezidentům s příslušným povolením, a to za asistence pořadatele,“ uvedla mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková. Úplně uzavřené bude Velké náměstí také v neděli 29. listopadu a následně 5. prosince při mikulášském programu, vždy od 15 do 21 hodin. Omezení v centru potrvají až do 2. ledna, prostor kolem mariánského sloupu zůstane kvůli demontáži kluziště omezený do 15. ledna. Kdo se chce vyhnout hledání parkovacího místa v okolí náměstí, může využít parkovací domy RegioCentrum a Jana Gayera nebo parkoviště u koupaliště Flošna.
Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že za vánoční atmosférou se budou moci pohodlně svézt i městskou dopravou. „Na vánoční trhy bude jezdit speciální bezplatná vánoční linka MHD v půlhodinových intervalech,“ potvrdila Kateřina Rohlíčková. Autobus vyrazí od autobusového a vlakového nádraží přes centrum až na Velké náměstí, kde zastaví před Galerií moderního umění. Jezdit bude od 16 do 21 hodin. Samotné trhy potrvají do 23. prosince a nabídnou každodenní kulturní program. Návštěvníci se mohou těšit například na Ilonu Csákovou, Sofiana Medjmedje, Vladimíra Hrona nebo kapelu Neřež Trio. A kdo si bude chtít vánoční návštěvu centra protáhnout, může zamířit také na kluziště. To bude zdarma a bruslit se na něm bude až do 6. ledna.