Dnes by slavil 80 let. Legendární Josef Augusta s hokejem začal doma v Havlíčkově Brodě
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Dnes by slavil 80 let. Legendární Josef Augusta s hokejem začal doma v Havlíčkově BroděZdroj: HC Dukla Jihlava
Článek byl publikován 24.11.2026 06:02
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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