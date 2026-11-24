Naobědvat se pod dvě stovky není v krajském městě žádný problém, prakticky v každé restauraci si návštěvníci vyberou v denním menu, někde i z minutek nebo hotovek. Pokud si ale jako hranici nastavíme 150 korun, už to tak jednoduché není. Pořád ale na výběr je. Karlovarská Drbna přináší několik možností, kde se ve městě levně naobědvat, pro úplnost uvádíme i cenu polévky.
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Jednotnou cenovku 129 korun za polední menu má Garáž 93, která se specializuje na obědy. Dnes je na jídelním lístku smažený sýr s bramborami a tatarkou, pečené kuřecí stehno se stejnými přílohami nebo vepřový guláš s houskovým knedlíkem či těstovinami. Frankfurtská polévka vyjde na 30 korun. Pod 150 korun se tam dá pořídit i burger nebo pizza.
Vyhlášené jsou obědy v Globusu, které jsou za lidovou cenu. Pod sto padesát korun je téměř vše, například caesar salát s kuřecím masem vyjde na 139 korun, svíčková na smetaně s hovězím masem a houskovými knedlíky je o deset korun dražší. Naopak pikantní kuřecí játra s dušenou rýží jsou levnější, za 119 korun a guláš z hlívy ústřičné a žampionů s vařenými bramborami vyjde ještě o dvacet korun levněji. Obdobné ceny pak drží Restaurace Jednota sázející na českou klasiku.
U Kubrychtů dnes nabízí smažený sýr se šunkou, vařenými bramborami a tatarskou omáčkou nebo zeleninový salát s červenou čočkou, pečeným lososem a vejcem za stejnou cenu a to 140 korun. S žampionovou polévkou je menu o deset korun dražší. Dobré ceny nabízí i asijské restaurace, například v Malém Bistru se dají pořídit za 149 korun chao rýže nebo chao kari rýže. Zapomenout samozřejmě nelze na bistra a stánky nebo výdejní automat Food Lord.
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Rostoucí ceny však stále více odrazují od obědů v restauracích. Dle letošního evropského průzkumu stravovacích návyků, Barometr Foodu, pracovní obě alespoň někdy kvůli cenám vynechá více než polovina Čechů. „Lidé tedy chtějí jíst lépe, ale stále častěji narážejí na otázku, zda si kvalitní oběd mohou dovolit,“ říká Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů Edenred. Zatímco v roce 1009 si oběd z domova do práce nosilo devět procent dotázaných, letos už je to téměř pětapadesát procent. Více než dvě třetiny respondentů přitom ve slevách koupí více než polovinu potravin.