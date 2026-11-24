Druhé kolo hlavního zápasu v Dauhá mířilo ke gongu. Novozélanďan Navajo Stirling, 29letý neporažený bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 11-0, si podle popisu UFC, největší světové organizace smíšených bojových umění, vybíral momenty a čekal na příležitost. Když přišla, vypustil pravou ruku a hodiny ukazovaly 4:58 druhého kola. Jiří Procházka, 34letý český bojovník a bývalý šampion UFC v polotěžké váze do 93 kg, šel do klece s bilancí 32-6-1; po té ráně bylo hotovo. Redakce MMAmag prošla veřejné statistiky zápasu i přepis bodovacích lístků a jedno číslo ukazuje, že rána nepřišla z ničeho.
Dvě sekundy, které Procházkovi utekly
Zápas UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling se odehrál 21. listopadu 2026 v hale ABHA Arena v katarském Dauhá. UFC ve výsledkovém textu uvádí knockout pravou rukou ve 2. kole v čase 4:58. Veřejné databáze se v označení liší: UFCalendar vede zakončení jako TKO, mmastats.fyi jako KO/TKO.
Procházka odcházel z Dauhá s bilancí 32-7-1, Stirling si připsal dvanáctou výhru bez porážky, 12-0. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že v samotné UFC má Procházka 6 výher a 4 porážky; vyšší celkové číslo zahrnuje i zápasy mimo tuto organizaci. Vyrovnaný večer to nebyl ani podle statistik. Stirling trefil 48 signifikantních úderů, Procházka 23, a jediný knockdown zápasu patřil Novozélanďanovi.
Dva čeští experti pak prohru rozebrali pro CNN Prima NEWS a oba skončili u téže výměny.
Jeden viděl chybu, druhý nachystanou ránu
Hodnocení zveřejnila CNN Prima NEWS 21. listopadu 2026. Zdeněk Pernica, český průkopník boxu bez rukavic a podle téhož textu dlouholetý Procházkův kamarád, mluvil o tom, že změna stylu byla znát. „Bylo vidět, že se Jirka víc kontroluje. Nepouštěl se do toho tolik, ale jednou ho tam dobře zakontroval,“ řekl serveru. K rozhodující situaci dodal: „Jirka neměl ruce u hlavy, ale to je při takové přestřelce těžké.“ Pernica tedy chybu pojmenoval a zároveň ji omluvil tempem výměny.
MMA zápasník Michal Martínek popsal totéž z druhého konce. „Stirling má skvělej ekonomickej footwork. Bodoval si těma calf kickama a round kickama,“ uvedl pro tentýž server; calf kick je kop mířený na lýtko soupeře. Pak podle něj přišel zlom: „Pak to najednou změnil a vypálil dopředu.“ A na otázku po Procházkově chybě odpověděl spíš opačně: „Spíš to Stirling dobře udělal. Očekával nějakej kontr a šel do toho rozhodnutej, tzv. na prase, a vypálil tam ten hák.“ Jedna nekrytá hlava a jeden připravený úder se potkaly v téže vteřině.
Martínkova věta o kopech na lýtko vypadá jako detail, dokud člověk nespočítá, kam šla většina Stirlingových zásahů.
Redakce MMamag.cz se pokusila získat informace přímo od Procházkova tiskového oddělení, ale do publikace článku reakce nedorazila.
Číslo, které z jednoho háku dělá dlouhou přípravu
Redakce MMAmag si Stirlingovy zásahy ze statistik zápasu přepočítala: ze 48 signifikantních úderů jich 31 mířilo na nohy, tedy zhruba 65 %. Procházka poslal na nohy 12 ze svých 23 zásahů. Čísla pocházejí z veřejných databází mmastats.fyi a UFCalendar, ne z oficiální statistické služby UFC.
Dvě kola tak šla velká část Stirlingovy práce dolů. Rána, která zápas ukončila, šla nahoru. Že to byl předem chystaný plán, sama data nedokazují, tvrdí to Martínek. Data ale říkají, že koncovka nespadla z nebe: podle přepisu bodovacích lístků na serverech UFCalendar a Fightshow dali první kolo Stirlingovi dva ze tří rozhodčích, Clemens Werner a Ben Cartlidge. Sal D’Amato ho jako jediný viděl pro Procházku.
Zbývá otázka, co z jarního slibu změny vlastně zůstalo.
Co zbylo z jara, kdy měl začít jiný Jiří Procházka
ANALÝZA Redakce MMAmag postavila vedle sebe dvě Procházkova vyjádření z rozmezí od 17. do 22. listopadu 2026. Před zápasem CNN Prima NEWS citovala jeho slova: „Vidím jeho slabiny a vím, že mám velkou šanci ho ukončit. Jsem teď na jiné úrovni a chci to všem ukázat.“ Po zápase zveřejnil video na Instagramu; podle přepisů Livesportu a Sport.cz v něm mluvil o několika stescích, o tom, že se cítil rychlý a silný, ale možná příliš taktizoval a málo tlačil. A slíbil: „Takhle už nikdy.“
Jarní porážka dává tomu slibu kontext. Na UFC 327 v Miami 11. dubna 2026 Procházka prohrál titulový zápas o pás polotěžké váhy s novozélandským šampionem Carlosem Ulbergem knockoutem v 1. kole v čase 3:45, jak napsala agentura AP. V roce 2026 tedy podlehl podruhé Novozélanďanovi a podruhé před limitem. Před turnajem v Dauhá uváděla UFC Procházku v polotěžké váze na druhém místě a Stirlinga na pátém; ve stavu ke 23. listopadu 2026 se žebříček nezměnil, aktualizace po turnaji ještě nemusela být zveřejněná. Žádný další Procházkův zápas organizace neohlásila, CNN Prima NEWS hodnotí, že se titulová šance výrazně vzdálila.
Nový plán v Kataru existoval. Experti ho viděli, statistika ho potvrzuje, opatrnější Procházka opravdu nastoupil. Jenže narazil na starý hák. A ten ho stojí místo ve frontě na pás.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková