Na Hradecku se střetl vlak s autobusem. Zasahoval i vrtulník
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Na Hradecku se střetl vlak s autobusem. Zasahoval i vrtulníkZdroj: HZS KHK
Článek byl publikován 24.11.2026 07:36
Pod článkem o obchvatu Náchoda se sešly desítky komentářů, podle kterých se na stavbě nepracuje. Čtenáři...
Plány se někdy změní a vstupenka na divadelní představení pak může zůstat nevyužitá. Klicperovo divadlo v...
Česká republika si v mezinárodním žebříčku znalostí angličtiny pohoršila a nově jí patří 24. místo ze 117...
Krajský soud v Hradci Králové odsoudil k doživotnímu trestu muže, který loni v listopadu ve Věznici Valdice...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →