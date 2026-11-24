Technici v nejnižším patře bývalého obchodního domu na náměstí Republiky hledali, kudy do budovy proniká voda. Při vrtu kvůli prověření hydroizolace narazil nástroj na dutinu. Technici pak do otvoru ve zdi zasunuli inspekční kameru na teleskopické tyči a na monitoru se objevily masivní kamenné stěny, klenutý strop a podlaha zanesená bahnem a sutí. Místnost leží přímo pod historickým schodištěm odkrytým v roce 2024. Podle dosavadních odhadů pochází z počátku 19. století, je tedy zhruba o sto let starší než moderní obchodní palác, který architekt Leopold Bauer postavil v letech 1927 až 1928. Breda tak znovu potvrzuje, že pod meziválečnou fasádou uchovává mnohem starší vrstvy Opavy.
Sklepení pod Bredou má objem menšího pokoje
Rozměry zatím vycházejí jen z kamerového záznamu. Primátor Tomáš Navrátil v reportáži televize POLAR odhadl výšku na zhruba 2 metry, délku na 6 metrů a šířku na 3 až 3,5 metru. Podle našeho propočtu jde o půdorys 18 až 21 metrů čtverečních a vnitřní objem kolem 36 až 42 metrů krychlových. Plochou tedy prostor odpovídá větší ložnici v panelákovém bytě. Část objemu ovšem vyplňují sedimenty.
Kamera kromě bahna a sutě zaznamenala také odložený stavební materiál. Historické předměty ani jiné nálezy, které by prozradily, k čemu prostor kdysi sloužil, zatím nikdo nepotvrdil. Primátor sám označil obsah místnosti za velký otazník. Odpověď přinese teprve vstup dovnitř, a ten musí být opatrný.
Navrátil také upozornil, že v žádném dostupném plánu budovy sklepení zakreslené není. Pro Bredu, jejíž dokumentaci město v posledních letech prochází kvůli chystané rekonstrukci, je to výmluvný detail. Moderní projekt z konce 20. let s prostorem buď vůbec nepočítal, nebo ho stavitelé prostě zazdili a zapomněli na něj.
Tři domy, jeden obchodní palác
Vysvětlení nabízí stavební minulost parcely. Podle správy objektu vznikla dnešní Breda na místě tří starších domů. Dva z nich stavitelé zbourali, třetí zůstal a jeho půdorys se dodnes propisuje do konstrukce obchodního domu. Odkryté sklepení s velkou pravděpodobností patří právě k této původní zástavbě. Přežilo bourání i výstavbu a nová konstrukce ho jednoduše překryla.
Samotná firma má kořeny v roce 1898, kdy vznikl podnik Breda & Weinstein. David Weinstein obchod postupně rozšiřoval a koncem 20. let si u vídeňského architekta Leopolda Bauera objednal stavbu, jakou tehdejší Československo nemělo. Bauer se inspiroval americkou, konkrétně chicagskou školou. Vyrostla budova s pěti nadzemními patry, dvěma podzemními podlažími a monumentální sklobetonovou kopulí. Podrobný popis konstrukce nabízí heslo v
Atlasu české architektury; město dům označuje za první moderní obchodní dům svého stylu v republice.
Právě dvojpodlažní suterén byl ve své době odvážným krokem. Bauer musel hloubit do terénu, kde už stály základy starších domů. Někde je odstranil, jinde zřejmě obešel nebo zakomponoval. Z dnešního pohledu tak spodní patra Bredy připomínají geologický řez, v němž leží vrstva vedle vrstvy.
VIDEO Schodiště z roku 2024 bylo prvním signálem
Nové sklepení nepřišlo jako blesk z čistého nebe. Už v roce 2024 se v konstrukci budovy ukázalo historické schodiště, které podle města zůstávalo desítky let „zakonzervované“. Patřilo k původnímu obchodnímu domu Breda & Weinstein a vedlo do suterénního obchodu, kam kdysi sestupovali zákazníci.
Teď se ukazuje, že pod tímto schodištěm leží ještě hlubší patro paměti. Oba objevy na sebe doslova navazují a dohromady skládají obraz domu, který se při každém zásahu odhaluje o kus dál do minulosti. Schodiště vypráví o meziválečném obchodu. Sklepení pod ním sahá k domům, které tu stály dávno předtím, než Weinstein vůbec uvažoval o Chicagu.
Voda v podzemí trápí Bredu dlouhodobě
Zatékání a vzlínání spodní vody nejsou pro Bredu novinkou. Starší hydro- a geotechnické posouzení lokality popisuje v suterénu staré Bredy stopy pohybu vody po podlaze, nejspíš po vydatnějších deštích. Odborníci tehdy upozornili i na to, že novější podzemní stavby v okolí mohou bránit přirozenému proudění podzemní vody. Ta pak hledá cestu jinudy, třeba právě skrz staré zdivo.
Jednoznačnou příčinu zatím nikdo veřejně nepopsal. Jde o souhru dlouhodobých vodních potíží a nutnosti prověřit stav izolací. Dá se předpokládat, že bahno ve sklepení s tímto problémem úzce souvisí. Usazeniny se tam mohly hromadit celá desetiletí, aniž by o tom kdokoli věděl.
Památkáři hledají cestu dovnitř
Do místnosti zatím nikdo nevstoupil. Město spolu s Národním památkovým ústavem a památkovou péčí připravuje postup, který by umožnil sklepení prozkoumat bez poškození kleneb a okolních konstrukcí. Bezpečnostní dopady nálezu se teprve vyhodnocují, a proto musí být zásah šetrný a vedený odborníky.
Načasování je přitom citlivé. Ve druhém podzemním podlaží, tedy přesně v úrovni, kde se sklepení ukázalo, počítá budoucí podoba Bredy s novým loutkovým divadlem pro zhruba 150 diváků. Nález tak leží v místě, kterému projekt přisuzuje jednu z klíčových veřejných funkcí. Podle nás bude zajímavé sledovat, zda architekti s historickým prostorem pracovat budou, nebo ho zachovají jako uzavřenou památku za zdí.
Plán celé přestavby je ambiciózní. Vedle divadla má Breda nabídnout víceúčelový sál, kavárnu, market, takzvané podnikavé patro, restauraci a střešní terasu. Celková rekonstrukce se podle médií uskuteční na přelomu let 2027 a 2028, pro plné otevření domu se zmiňoval rok 2029.
Mezitím pokračuje obnova kopule. Druhá etapa začala předáním staveniště 17. března 2026 a skončit má na jaře 2027. Restaurátoři pracují se 4 200 luxferami, z nichž každá prochází jejich rukama. Přízemí je od června 2026 otevřené jako Breda Point pro kulturní a komunitní akce. Návštěvníci tak mohou procházet prostorem, pod jehož podlahou leží sklepení, které zatím viděla jen kamera.
Opava ukrývá pod dlažbou víc, než se zdá
Breda v tom nezůstává osamocená. V roce 2013 se na zahradě mateřské školy v Havlíčkově ulici propadla zem a odhalila sklep či chodbu, rovněž patrně z počátku 19. století. Letos archeologové pod zbořenou částí Slezanky na Horním náměstí zdokumentovali zachovalé zděné sklepy z 15. a 16. století a pod nimi ještě starší suterén dřevohliněné stavby.
Podobné příběhy znají i jiná česká města. V Turnově narazili stavbaři v květnu 2024 při stavbě nové knihovny na neznámé sklepení bývalé usedlosti, jehož součástí byla místnost interpretovaná jako ledárna. Podrobnosti zveřejnilo
Muzeum Českého ráje v Turnově.
Opava však v posledních letech vydává takových nálezů nápadně mnoho. Historické centrum zjevně dodnes kopíruje starou parcelaci a moderní stavby ji spíš zakryly, než aby ji vymazaly. Breda je v tomto ohledu ukázkovým případem: nejvýraznější meziválečná stavba města stojí na základech domů, o nichž dnes skoro nikdo neví. Podrobnosti o aktuálním nálezu zveřejnilo
město Opava.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková