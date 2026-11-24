Dcera Martina Stropnického se po narození syna Jáchyma poprvé ukázala ve společnosti. Vyrazila na benefiční večer StarDance, kde jí dělala doprovod kamarádka Kristýna Leichtová.
Herečka Anna Grundmanová, kterou diváci znají také pod dívčím příjmením Stropnická, si užívá novou životní roli maminky. V sobotu 21. listopadu ale na chvíli vyměnila domácí pohodlí za společenský večer. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že se dcera Martina Stropnického objevila poprvé od narození syna Jáchyma na veřejnosti. Vyrazila na benefiční večer StarDance, a to v příjemné společnosti své dlouholeté kamarádky.
První společenský večer po narození syna
Anna si své soukromí poměrně pečlivě střeží, nicméně její návrat do společnosti neunikl pozornosti. Benefiční večer StarDance si užila po boku své dlouholeté kamarádky Kristýny Leichtové. Ta přitom soutěž dobře zná i z druhé strany parketu. V roce 2016 se totiž sama zapojila do taneční soutěže, kde ji vedl Václav Masaryk. Tentokrát si ale obě herečky mohly užít večer bez tréninků a tanečních povinností.
O děti se mezitím postarali jejich partneři, což Kristýna připomněla také společnou fotografií na sociálních sítích s komentářem: „Díky, naši muži, že jsme mohly!“ Čerstvými maminkami jsou totiž obě dvě a vyrazit do společnosti tak mohly právě díky tatínkům, kteří se o miminka postarali. Kristýna Leichtová přitom sehrála důležitou roli i při odhalení Annina těhotenství. V dubnu letošního roku zveřejnila společnou fotografii, na které obě kamarádky ukazovaly těhotenská bříška.
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Přátelství, které spojuje divadlo i společné projekty
Anna Grundmanová a Kristýna Leichtová nejsou jen kolegyně, které se občas potkají na společenské akci. Jejich spolupráce sahá nejméně do roku 2016, kdy se společně představily v divadelní hře Nevím uváděné v A Studiu Rubín. Jejich cesty se propojily také letos, kdy na začátku roku připravily sérii podcastů Kukátko, zaměřených na divadlo a dění kolem něj.
Kristýna Leichtová se o společném projektu zmínila právě letos v dubnu, když na sociálních sítích zveřejnila fotografii s Annou a prozradila, že obě čekají miminko. Jejich přátelství tak v posledních měsících dostalo další společný rozměr. Vedle herecké práce a plánování podcastu totiž prožívaly také podobné období osobního života.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Dcera Martina Stropnického vyrazila na StarDance s Kristýnou Leichtovou. Čerstvé maminky si dopřály večer bez dětí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.